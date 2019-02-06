初二入夜「濃霧暴鎖」！旅客苦困馬祖機場　南北竿8班機全部停飛

▲馬祖因受濃霧影響南北竿機場暫停起降 。（圖／航港局提供）

記者崔至雲／台北報導

馬祖因受濃霧影響南北竿機場暫停起降，交通部民用航空局今（6日）啟動海運疏運機制，經航港局與連江縣政府緊急協調業者加開台馬輪夜航船班，以疏運滯留旅客。

▲經航港局與連江縣政府緊急協調業者加開台馬輪夜航船班，以疏運滯留旅客。（圖／航港局提供）

航港局表示，馬祖受霧鎖機場影響，民用航空局春節期間二度啟動海運疏運機制，今晚（6日）原有台馬之星（可載客580人）22時由基隆開往南竿（先東後馬）船班，預估疏運人數共465人，載客率約80.17%，另外，經航港局與連江縣政府緊急協調業者加開船班，將於今晚（6日）21時30分加開台馬輪（可載客500人）由南竿至基隆夜航船班，協助疏運南竿、北竿機場滯留之乘客，預估疏運人數共227人，載客率45.40%。

▲目前共有434名旅客滯留在馬祖，南北竿機場停飛8班機 。（圖／航港局提供）

民航局說明，因受馬祖南、北竿濃霧影響飛機無法起降，取消台北-南竿4班、台中-南竿1班、台北-北竿3班，共計取消8班機，導致松山機場滯留208名旅客、南竿往本島滯留281名旅客，北竿往本島滯留153名旅客。民航局相關航空站已配合於站內廣播並張貼告示，向旅客宣導善加利用搭乘今晚航班，航港局亦派員於馬祖福澳港碼頭協助旅客購票及搭船。

