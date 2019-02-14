連江縣長劉增應率團抵福州　榕馬會談「新四通」備受關注

▲劉增應透過小三通航線抵達福州。（圖／中新網）

記者蔡紹堅／綜合報導

連江縣長劉增應13日率馬祖經貿文化交流聯誼會一行30多人，透過小三通抵達福州連江黃岐碼頭，啟動為期4天的訪陸行程。據了解，劉增應此行除參加例行的「榕馬會談」及「兩馬同春鬧元宵」外，還將拜訪莆田市、泉州市，討論兩岸間經貿、旅遊、交通的合作，以及備受關注的「新四通」議題。

關於「新四通」，劉增應指出，他非常支持兩岸「應通盡通」，包括加速經貿交流，實現馬祖與福建通水、通氣、通電、通橋都是未來的目標，馬祖民眾樂觀其成，「現階段務實、積極的做法是落實經貿、交通的交流，為通水、通氣、通電、通橋奠定一個好的基礎。」

▼馬尾元宵花燈運往馬祖。（圖／中新網）

劉增應強調，現階段馬祖的水電狀況還算穩定，但是在榕馬加速交流，發展速度加快後，情況可能就會有所改變，所以通水、通電是符合馬祖長遠發展的。

劉增應表示，此趟交流行程，也期望能把馬祖的特色、馬祖的生態、馬祖的美景、馬祖的高粱酒，介紹給福建的同胞，「馬祖有便捷的小三通航線，還有住宿補貼等旅遊優惠政策，希望更多福建民眾能到馬祖旅遊或經過馬祖到台灣，了解馬祖的整個生態、文化，促進兩岸民眾的情感。」

此外，劉增應也希望，透過福建自貿試驗區福州片區的免稅倉儲、海運快件等業務，能加速榕馬貨運的交流合作。

▼福州馬尾琅岐綜合對台碼頭今年將投入使用。（圖／記者蔡紹堅攝影）