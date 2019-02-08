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福建省非洲豬瘟疫區解除封鎖　全面恢復「非疫情」省份

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▲非洲豬瘟,豬,豬瘟。（圖／美聯社）

▲非洲豬瘟,豬,豬瘟。（圖／美聯社）

大陸中心／綜合報導

大陸非洲豬瘟疫情持續蔓延，不過與台灣一水之隔的福建省卻傳來好消息。據福建省官方指出，繼莆田市城廂區、三明市尤溪縣2個非洲豬瘟疫區解除封鎖後，南平市延平區非洲豬瘟疫區也在7日零時，經評估驗收合格後解除封鎖，這也代表著該省已恢復為非洲豬瘟「非疫情」省份。

為防止疫情擴大，福建省非洲豬瘟防控應急指揮部推出系列非洲豬瘟防控舉措，包括要求全省圍繞「人、車、豬、肉、料」等五大環節構建閉環的防控措施，將疫情監測排查、生豬及其產品調運管控、豬肉產品市場監管、餐廚剩餘物監管、省際防堵、口岸查驗與檢疫等現行有效措施落實，防止疫情再次發生。

此外，福建省非洲豬瘟防控應急指揮部還要求該省加大生豬養殖扶持力度，落實菜籃子市長負責制，推進生豬標準化規模養殖；展開屠宰企業優化佈局和標準化創建，加快「調豬」向「調肉」轉變，加強市場監測，強化豬肉市場供應保障，確保豬肉市場供應充足、質量安全、價格穩定。

▼非洲豬瘟。（圖／CFP，下同）

▲非洲豬瘟。（圖／CFP）

大陸自爆發非洲豬瘟疫情至今已有半年，但屢次對台灣詢問非洲豬瘟疫情時「已讀不回」。中國「海峽兩岸農業交流協會」日前首度傳真我方的「農村發展基金會」，說明中國疫情近況指出，「截至2月1日止，大陸曾有25個省發生過家豬和野豬疫情，累計撲殺生豬95萬頭，目前已有23個省、94個疫區按規定解除封鎖。疫情呈點狀散發，防控措施有力有效，疫情總體可控。1月份新發疫情5起，環比減少了76％，疫情發生勢頭正進一步趨緩」。

不過，台灣非洲豬瘟中央災害應變中心仍持續精進非洲豬瘟防檢疫作為，也呼籲養豬業者自主落實豬場門禁管制、人車消毒等各項生物安全措施，配合政府各項防疫措施，共同確保產業永續經營及國人食品安全。

▲▼半個月爆3起非洲豬瘟！　大陸豬價上漲至每公斤80元。（圖／CFP）

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關鍵字：非洲豬瘟,福建省,莆田市城廂區,三明市尤溪縣,南平市延平區

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