看到正妹照秒陷戀愛詐騙　牡羊、雙子、天秤男全上榜

▲女伴遊透過戀愛詐騙威脅男子要購買遊戲點數。（圖／記者陳豐德翻攝）



記者陳豐德／新北報導

當心網路假情人！臺中市1名陳姓工程師在通訊軟體認識自稱「薇薇」的女子，想邀約伴遊出來玩，聽從對方指示購買2千元遊戲點數，所幸超商店員起疑報警才免淪詐騙圈套。臺中市警局分析，戀愛詐騙被害人星座以牡羊、雙子、天秤位居前3高，而陳男恰巧是雙子座，「心機不多、容易相信」的個性，讓雙子座的民眾容易成為詐騙集團下手的目標。

警方表示，員警到場後「薇薇」仍持續催促陳男購買遊戲點數，還不時指導要如何規避超商店員及員警的詢問，但見陳男遲未動作，甚至搬出「大哥」恐嚇要送瓦斯瓶、輪椅「當禮物」，宛如連續劇的情節讓陳男心有餘悸。臺中市警局指出，戀愛詐騙手法往往「軟硬兼施」，先由「網美」嗲聲哄騙購買遊戲點數，如不從再由「黑道」接手，以「知道你住哪」恐嚇對家人不利。

▼伴遊妹傳照片威脅。（圖／記者陳豐德翻攝）



臺中市警局進一步分析，易陷戀愛詐騙的高風險星座以牡羊、雙子、天秤位居前3高，而最具防詐觀念的星座則為射手、水瓶；在性別比例部分，戀愛詐騙被害人逾8成為男性，其中以「心機不多」的雙子座最多，而女性則爆冷以「個性保守」的摩羯座居冠。警方表示，希望藉由輕鬆活潑且貼近生活的方式，提醒民眾加強防詐觀念，真正面臨詐騙情境時，切記保持冷靜。

警方指出，戀愛詐騙手法主要區分為「假援交買點數」及「假交友騙投資」2種，不管什麼話術，最後一定是扯到金錢。由於網路隱匿性高且查證困難，常遭利用為詐騙管道，臺中市警局呼籲，目前手機交友軟體風潮盛行，在網路上從事各種活動都必須提高警覺，縱使對螢幕裡的「天菜」動了凡心，自己還是要保持理性，多打110或165反詐騙諮詢專線查證，避免落入詐騙圈套。

▼薇薇威脅黑道要送瓦斯瓶、輪椅到家裡當禮物。（圖／記者陳豐德翻攝）

