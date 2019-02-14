重擊酒駕歪風！法務部擬推「酒精鎖」 　吹氣過關才能發動車

▲法務部長蔡清祥盼與民間合作，共同打擊酒駕。（示意圖／記者何雨忠攝）



實習記者魏雅芬／綜合報導

酒駕向來是社會上頭痛的犯罪問題，法務部近日研擬在駕駛座旁安裝「酒精鎖」，駕駛發動汽車前必須先進行酒測，如果出現酒精反應則無法啟動車輛，車內也會安裝監視系統，若被抓到請人代吹將會面臨相關刑責。

法務部長蔡清祥13日表示，每年酒駕被判刑定讞的多達5萬人，且累犯人數還不斷增加，去年已經達到1.7萬人，希望未來能結合民間力量，共同打擊酒駕歪風。檢察司司長王俊力也指出，在美國、加拿大、法國、澳洲等等國家都已推行酒精鎖多年，日後法務部也會與相關單位共同商討酒精所裝設費用、安全性等等細節。

▲目前市售的酒測器。（圖／行政院消保處提供）



此外，王俊力還提出累犯加重刑責的規定，應判別酒駕者是無意還是罰不怕，再從中決定刑罰力度，將與交通部、內政部共同討論，不排除累犯者一律入監矯治及提高行政罰。

目前市場上酒精鎖價格不一，大約落在1萬元至10萬元。販售各項安全設備的天基公司業務部經理呂先生表示，基本款的大約5萬元，如果加裝4G LTE通訊模組、GPS與攝影機監控模組等等配備，價格就會提升到7至8萬元，但目前市場上還不普及，尚未接獲民眾安裝。