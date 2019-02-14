長期占免費車位屢遭砸車　女車主貼字條嗆「抓到罰200萬」

▲網友找出曾姓婦人的車輛，早在2018年就曾因為占用停車格，被人砸爛車頭拍下PO上網過。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣苑裡鎮一名曾姓婦人，因長期占用火車站前免費停車格而屢遭破壞；近來又出現在火車站前停車格內被網友認出，但在擋風玻璃上卻多了一張字條：「如再破壞車輛，以（正確為已）請徵信社錄影，抓到罰款二百萬元」，有名眾拍下PO上網，再度引發眾議。

▲曾姓婦人在玻璃上貼出「抓到罰200萬」字條，讓網友笑噴。（圖／記者黃孟珍翻攝）

日前有名眾在網路社團《苑裡串起來》中提到，「剛才去苑裡車站，等小孩回來苑裡時候，在車站晃了一下，發現到一台車，仔細看，阿不就上次2309那台嗎？車頭竟然恢復了，很想知道，是那家修車廠，那麼厲害，真的很想知道，跪求修車廠名字。」

網友紛紛留言說「是之前在7-11門口被吐滿檳榔汁輪胎，沒風那台嗎？」、「不知道已經停多久了，破壞他人物品是違法。但是如果是長期佔用停車格，也是有點缺乏公德心」、「當成自己家停車場的概念」。

▲日前網友又發現長期占用車位的那輛車，又出現在停車格內，警方也將進行道德勸說。（圖／記者黃孟珍翻攝）

據警方表示，這輛車車主曾姓婦人年約60歲，因住北部需常搭火車北上，所以經常把車一停就是好幾天，雖未違法，但也引起公憤。而曾婦聲稱，先前車子曾遭惡意破壞，她懷疑是和自己有舊怨的親戚所為，才會貼字條在玻璃上。苑裡鎮公所也呼籲，火車站的停車格雖未收費，但也希望民眾發揮公德心，不要長期占用，以免影響其他人的權利。