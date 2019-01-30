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金廈政府對談聚焦觀光　金門旅遊產品、景點被點名「要更豐富」

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▲楊鎮浯與廈門市長會談。（圖／記者蔡紹堅翻攝）

▲楊鎮浯率團赴陸，與廈門市政府對談。（圖／記者蔡紹堅翻攝，下同。）

記者蔡紹堅／廈門報導

楊鎮浯29日帶領金門縣府各部門官員與廈門市政府對談，雙方除了討論「新四通」外，也聚焦在觀光旅遊議題，廈門市旅遊委主任楊琪表示，廈門在來「廈門遊金門」已經做得很好，但金門的旅遊產品要進一步豐富，新景區也要積極開通。楊鎮浯也指出，要遊客進入，自身也要有客人願意來的東西才行，他會要求觀光處，旅遊產品配套不能只做自己想做的，而是要到廈門與業者溝通。

會議主要由雙方的各部門代表發言，備受關注的「新四通」方面，金門觀光處長丁健剛表示，針對四通，金門願意先試先行，除了要做到應通盡通，也希望做到能通快通，在能源資源互通上，他希望雙方先建立事務性對接窗口，並辦理學術性研討會，同時爭取法規支持。金門建設處長文水成則認為，在通電、氣、橋部分，雙方同步啟動可行性研究，陸方可提供調研，務實成立對接窗口，待未來政策改變就可以立即啟動相關機制。

▼廈門市委副書記陳秋雄（中）。

▲楊鎮浯與廈門市長會談。（圖／記者蔡紹堅翻攝）

觀光旅遊方面，觀光處長丁健剛提到，打造金廈旅遊生活圈，希望廈門方面協助多鼓勵福建居民多赴金旅遊，並至少留宿金門一天。

經貿方面，建設處長文水成指出，綠色廊道以及酒糟牛肉輸入福建，過往有檢疫問題，但金門已經取得口蹄疫施打疫苗非疫區並有產銷履歷認證；綠色蔬菜部分，他希望金門地產蔬果若能在符合大陸綠色標章以及符合檢驗制度下，讓商品可以快速銷入大陸。

金酒董事長李增財也說，金酒在廈門設立分公司15年，業績一直沒起色，不接地氣是主因。但金酒原料多從東北來，產品可說是兩岸合作，是福建產的酒，加上商標認證都符合大陸規範，他認為只要把金門酒認為福建原產地，就沒有關稅問題，建議廈門方面是否從這角度思考，若能有突破未來很多產品就可以利用這個模式。

▼金廈小三通航線航班多、航程短。

▲五通碼頭,小三通,金廈航線,廈金航線,廈門,金門。（圖／記者蔡紹堅攝）

環保方面，金門環保局長楊建立指出，金廈海域最大問題是海漂物處理，希望陸方應該要機制化、常態化協助。並希望針對海難事件建立兩岸互通機制，讓海難過程中有即時通報系統，在救人與環境保護上由雙方共同努力。楊建立還說，金門自身空污只佔15%，周邊佔85%，空汙議題有努力空間，希望雙方能有聯合監測預警機制。

對於金門提出的議題，廈門市台辦主任黃河明表示，有部分屬於廈門可以做，如年節優先採購金門產品等已經納入、公會各單位組織員工到金門旅遊等，另五通三期投入使用後將專司大陸赴台金旅遊使用。廈門要向北京爭取並由金門方配合的，均圍繞在經貿議題。

▼廈門市台辦主任黃河明。

▲楊鎮浯與廈門市長會談。（圖／記者蔡紹堅翻攝）

黃河明指出，金廈經濟產業條件現狀可藉產業互補進行，觀光旅遊、醫療、電子商務、商務交流等是金門方面可思考的重點產業：如何把金門的產品視為在地產品涉及關稅需與商務部討論，「陸方有意設立台灣貨物中轉倉庫，打造台灣金門商品集散中心，相對的金門也可以成為台灣商品進入大陸的集散中心。」

廈門市旅遊委主任楊琪也對觀光旅遊議題發表意見，她強調，旅遊部分已經建立常態化機制每年對接，打造旅遊生活圈的概念是全省性，但廈門已做得很好，且「來廈門遊金門」已經是一個品牌，會繼續做得更好。

但楊琪也提醒，金門旅遊產品要進一步豐富，目前還是原生型態，真正打造的東西較少，新景區也要積極開通。另金門關心的異地攬客問題，現在利用各地的旅遊集散中心發起的「到金門遊」的聯盟，藉此破解相關法令限制，不過要讓遊客去了還想再去，旅遊產品更新力道要再大。

▲五通碼頭,小三通,金廈航線,廈金航線,廈門,金門。（圖／記者蔡紹堅攝）

此外，金門多次提出的一年多次簽議題，廈門市公安局認為，陸方一月一日起給予外國人一百四十四小時過境免簽比起一年多次簽似乎較有優勢，外國人只要到金門旅遊，半小時航程就可以在獲得一百四十四小時（相當六天）的過境免簽，以此為宣傳賣點是可行的。

最後，楊鎮浯表示，旅遊部分會要求觀光部門，畢竟要遊客進入，自身也要有客人願意來的東西才行，他也要求觀光處，旅遊產品配套不能只做自己想做的，而要到廈門來與業者溝通了解，行業標準檢疫方面，他認同從技術上思考，在不違反現行法規的空間內來進行。

楊鎮浯也承諾，會成立專案辦公室，要求行政處按月督管，也希望對岸在具體技術操作上給予協助。

▲楊鎮浯與廈門市長會談。（圖／記者蔡紹堅翻攝）

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關鍵字：楊鎮浯,新四通,金門,福建,廈門,金廈生活圈,陳秋雄,金門旅遊

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