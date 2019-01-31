福建先「喊聲」向金門供電　陸委會反駁：10年內不缺

▲大陸國家電網福建公司表示，已規劃透過海底纜線向金門供電，待工程實施。（圖／金門縣政府）

記者蔡浩祥／台北報導

金門縣長楊鎮浯日前率縣府團隊前往福建、廈門，洽談兩地合作事宜。大陸國家電網福建公司昨即表示，已規劃透過海底纜線向金門供電，待工程實施。陸委會副主委兼發言人邱垂正表示，按台電公司評估，待今年第一部新發電機組進駐商轉後，金門10年內無供電疑慮，故現階段無必要性、急迫性。

面對陸方所提「新四通」，邱垂正重申中央主導權，強調有關兩岸通水、通氣、通電、通橋等，必須經兩岸協商、溝通，由我中央機關全盤衡量，與陸方商談相關問題後，才能有效實施。

邱垂正以去年8月的兩岸通水為例，指兩岸通水是經雙方政府授權的海基會、海協會簽署共同意見，才逐步推動，加以落實，屬中央職權。

▲陸委會副主委兼發言人邱垂正。（圖／記者蔡浩祥攝）

不過，面對離島建設、發展，邱垂正表示，長期以來，政府照顧離島建設、發展，支持金、馬與福建地區「先試先行」交流、合作，但必須符合政府政策、現行法律規範；政府會持續努力與地方溝通，優先處理可「操之在我」部分。

有關金門電力使用問題，邱垂正指出，金門與大陸通氣、通電問題，地方上皆有議論，按台電公司推動金門塔山電廠發電計畫，第一部新發電機組進駐商轉後，金門10年內無供電疑慮。

基此，邱垂正表示，有關金門與大陸通電問題，現階段沒有必要性、急迫性。