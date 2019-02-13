老獵人受困深山5天　傳統獵徑尋獲已「奄奄一息」

▲老獵人受困深山，原民所長沿傳統獵徑尋獲。（圖／大溪警分局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市一名經常獨自出沒復興山區的陳姓獵人，家人發現失聯後上山尋找二天未果，只好求助大溪警分局，經霞雲派出所原住民所長洪明德依其經驗，並沿著傳統獵徑終尋獲上山已5天，躺在自搭的簡易工寮小帳篷裡，呈奄奄一息陳姓獵人，經警消聯手以軟式擔架將其運出並送醫治療。

大溪警分局13日表示，家住復興區的陳姓男子（64歲），長年出沒山區獵物，大年初四（2月8日）早上，獨自上山放置傳統式竹製陷阱，因多日未歸，其弟弟連續兩天上山找尋也未果，家人擔心陳男恐迷失山林間發生山難，12日報警請求警方協助。

▲▼原民所長沿傳統獵徑，尋獲躺在自搭的簡易工寮小帳篷裡，呈奄奄一息陳姓獵人。（圖／大溪警分局提供）



大溪警分局霞雲所獲報後，所長洪明德立即召集警員高文人，並協請復興消防分隊支援及家屬，於8時50分霞雲派出所出發上山搜救，由於所長洪明德為在地泰雅族原住民，本著從小對於該山林的孰悉及敏感度，沿著傳統獵徑終於在復興區霞雲里庫志部落山區，尋獲已上山5天，躺在自搭的簡易工寮小帳篷裡，幾乎奄奄一息無法言語的陳姓獵人。

陳男家人表示，陳男從小就喜歡上山狩獵當作運動，經常獨自流連在山林間一直延續到現在，因本身年紀也大了患有許多慢性病，也多次跟陳男交代上山打獵要找親友同行，但陳男想趁冬季狩獵祭結束前上山，多獲取些獵物存貨自行食用，就獨自帶著簡易的鍋具及微薄食物獨自前往，可能因為天氣寒冷所攜帶食物不足的狀情況下未正常進食，以致慢性病發作，危及性命狀況發生。