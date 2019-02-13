「台灣主體意識有疑慮」辦餐會台僑拒出席　柯P：不來就算了

記者陳家祥／台北報導

台北市長柯文哲3月中旬將出訪美國，到訪華盛頓、紐約、波士頓、亞特蘭大等地，但日前傳出台僑不願接待，直指對柯的台灣主體意識有疑慮。對此，柯文哲13日說，在這社會上不可能百分之百的人支持你，還是爭取最大多數人的支持，「常常我們表達一個善意，歡迎大家來，他不來你也沒辦法就算了。」

針對傳出台僑不願接待，柯文哲昨受訪先釋出善意，表示會舉辦宴會，若願意出席就歡迎，不用硬去動員。但華府台僑會長陳桂鈴12日回應，目前台僑初步決議是不舉辦任何接待的歡迎會等活動，「我們覺得市長對於台灣主體意識堅定方面，我們沒辦法有足夠的信心」，還說就算台北市政府要自辦晚宴，也不會出席參加。

對於台僑方面態度堅定，柯文哲13日出席投資台北產業論壇前受訪表示，在這社會上不可能百分之百的人支持你，我們是爭取最大多數人的支持，「常常我們表達一個善意，歡迎大家來，他不來你也沒辦法就算了。」

儘管台僑不願接見，但柯文哲與前總統李登輝卻互動良好，深綠的態度似乎未有一致。柯說，這就好像我們投票，你也不是百分之百，「百分之百只有北韓才有」，所以有時候真的沒有辦法，只能求取社會的最大公約數，最大多數人的支持，只能做到這樣。

▲柯文哲。（圖／記者周書羽攝）