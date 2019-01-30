德國淫醫GG抺古柯鹼 口愛女吞「毒香腸」猝死

▲德國醫師聶德比奇勒做愛時偷偷在陰莖上塗抹古柯鹼，造成女病人伊芳死亡。(圖／翻攝自網路)

國際中心／綜合報導

43歲的德國醫師聶德比奇勒(Andreas David Niederbichler)去年跟38歲女病人伊芳(Yvonne M)做愛時，竟然偷偷在陰莖上塗抹古柯鹼，導致女方為他「口愛」時中毒猝死。此案近日再度開庭，聶德被判9年徒刑。

英國《每日郵報》報導，證人作證說，髮型師伊芳想跟老公分手，跟聶德交往。但兩人在一次「愛愛」時，聶德暗中把一級毒品古柯鹼塗抺在生殖器上。伊芳在不知情狀況下吞下「毒香腸」， 之後突然變得呼吸急促，接藉就陷入昏迷，最後猝死。

解剖報告指出：伊芳是吸入過量古柯鹼死亡。聶德承認在做愛過程中使用了古柯鹼，但否認有殺害對方企圖。法院審理報告指出，聶德在性愛中使用毒品，表面上說是要提性愛的快感，實際上卻是性侵。2015年9月到2018年2月期間，他至少 犯下使用用毒品性侵受害人的案件，包括在 香檳裡偷偷摻進古柯鹼，讓女方喝下。

聶德承認：他這樣做是希望透過毒品讓女方可以任由他擺布，包括性交、肛交和口交。 有被害女性指出，她跟聶德做愛後，曾經兩度發生車禍次。另有一 名被害女性則說，她跟聶德做愛後，身體出現痙攣。相關報導及更多照片請看這裡