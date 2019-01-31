13歲少女遭同學夥男友脫衣暴打 施暴者未成年免刑責！

▲少女小嫻被同校的劉姓女生夥同男友毆打，還強迫脫衣。(圖／翻攝自大陸網站)

大陸中心／綜合報導

廣西恭城縣一名13歲少女小嫻(化名)，上周五(25日)被同校的劉姓女生夥同男友毆打及強迫脫衣。警方發布消息表示，由於施暴者尚未成年，對兩人僅處以行政拘留不執行，罰款500元人民幣(約2250元新台幣)。

家屬指出，事發當晚小嫻在同學家裡聚會。夜裡睡到凌晨兩點的時候，就被一個男生叫醒她，說有個女孩(劉女)叫她出去，有點事情要談。

她出去後，就遭到劉女及其男友毆打。當時還有16名男生在場圍觀及拍攝。劉女用腳踢小嫻，還用鐵棒打她，男朋友也幫著打。被打得無力反抗的小嫻，甚至被強迫脫衣。 劉女還說：「她不脫，我就幫你脫！」

至於小嫻為何遭霸凌，家屬透露，小嫻之前曾向一名男生表示跟劉女合不來，該名男生卻轉告劉女說，小嫻要砍她，引發對方不滿。

從網路流傳的影片可見，小嫻遭劉女多次毆打，期間強行扯掉她的上衣，讓她在眾人面前赤身露體。劉女全程臉上帶著笑意，旁邊圍觀的人也嘻笑聲不絕。

家屬表示，警方後來介人偵辦，但因為施暴者未成年，拘留不執行，僅處以罰款。雙方家長曾在上周日(27日)談和解，施暴者家屬答應給予3萬元人民幣(約13.5萬元新台幣)賠償並且道歉，但至今仍未兌現。

由於施暴者尚未成年，不用負任何刑責，讓網路再掀熱議。大批網友都認為未成年人將以此作為「保護盾」，任意傷害他人，呼籲司法機關檢討修法，遏止永無止境的霸凌。另有人認為，養不教父母之過，既然不罰孩子，也應懲處其家長。