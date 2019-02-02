俄羅斯之「光」！ 女子拳擊世界冠軍曬上空照

▲▼女子拳擊世界冠軍庫拉可娃，被視為「俄羅斯之光」。(圖／翻攝自IG)

國際中心／綜合報導

俄羅斯一名頂尖女拳擊手本周在網路上 PO出了多張火辣性感照，同時向大眾宣示她不會退休。 在Instagam頁面上發布了這些性感照片的，是贏得2016年「國際拳擊組織」(IBO)世界女子超級羽量級冠軍的庫拉可娃(Svetlana Kulakova)。

這位36歲的美麗拳手，因為先後贏得「2011年世界跆拳道錦標」金牌、以及「2003年歐洲拳擊錦標賽」冠軍等多項獎譽，讓她非但在祖國的體育界享有盛譽，更被視為「俄羅斯之光」。

儘管從2017年迄今她再也沒有出賽過，但她希望讓粉絲們放心，她目前還沒有打算退休。 庫拉可娃PO出這些顯示她身體狀況好棒棒的照片的同時，堅稱自己目前並沒有放棄拳擊，不過未來情況仍可能會改變。

她說：「我目前不會退休。當然，我必需再出賽。但這並非完全由我一個人可以決定的，這是一個團隊的決定。我會在一個月後突然改變主意嗎？也許。不幸的是， 女子拳擊賽就是這樣。」

庫拉可娃同時表示，她的團隊已經同意未來為「世界拳擊協會」(WBA)舉行一場拳擊賽，不過此外並沒有透露更多細節。 上述消息在IG發布後，她的粉絲們爭相轉告。有網友說：「你就是這樣的謙虛和強悍。」另一個說得更簡單直接：「你是俄羅斯的驕傲。」