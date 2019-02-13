初選時程馬英九挺吳敦義　子弟兵徐巧芯唱反調：盡快訂

▲國民黨太陽（馬英九、王金平、朱立倫、吳敦義）。（組合圖／資料照）

政治中心／綜合報導

國民黨總統初選時程，國民黨主席吳敦義與前新北市長朱立倫各持己見，前總統馬英九13日則力挺吳敦義，認為訂在5、6月不會太晚。然而身為馬英九子弟兵的台北市議員徐巧芯卻說，「太陽互燒」讓她看不下去，希望黨內盡快訂出總統初選規範及時程。

徐巧芯在臉書表示，身為國民黨民代新生代、黨員，對於近日「太陽互燒」真的看不下去，這些風波，不僅給民進黨名嘴見縫插針的機會，還使黨內不同意見者各自提出不同的意見造成紛爭，更嚴重的是，轉移民進黨執政的缺失的焦點。

徐巧芯指出，其實國民黨的任務只有一個「做好反對黨監督執政黨的責任！」，其他都是雞毛蒜皮的小事，無助於爭取民眾支持；至於要如何破解現況？只要盡快訂出總統初選規範及時程，所有有意參選者根據遊戲規則參與，決定出代表國民黨參選總統的人選，讓初選回歸制度化、單純化就好，「一個團結的國民黨，絕對可以贏；反之則會一敗塗地。」

徐巧芯提到，黨內許多要角都已提出類似的意見，包括南投縣長林明溱、台中市長盧秀燕、前主席洪秀柱等，但這樣的建言始終沒被採納，相當可惜；此外，不管誰代表出戰，基層都願意賣力相挺，但希望黨中央拿出魄力與決斷，不要讓初選變成一場難看的泥巴戰。