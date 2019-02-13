刻意重提「換柱」對幹朱立倫？　王金平否認：是訪問的人一直問

記者羅婉庭／台北報導

外界認為重提換柱，跟朱立倫對著幹，前立法院院長王金平13日接受《ETtoday雲端最前線》專訪後表示，「怎會這樣想呢？」，是因為訪問他的人一直問，他就答了，這樣而已，有什麼好像蓄意是怎樣，是不可能的事。

對於「換柱風波」爭議多，他當初為何率先提起，他再度強調，「是訪問我的人提出，當然就自然而然將當時情況講一下」，這就是還原一個事實而已。

當初事件的相關人一一被點名也都做出回應，演變到現在會變本土派和反吳勢力鬥爭，王金平反駁，「不會啦」！他還是認為，當時朱立倫接受徵召，有人認為說他是為黨挑起競選的重責大任，黨內還是一樣支持他，不會有這問題，還是以黨能重新執政為最高考量。

▲前立法院長王金平。（圖／記者黃克翔攝）

外界認為，重提換柱不只是傷害朱立倫，而是整個國民黨，讓大家回想當時藍營的「怯戰」，王金平則說，既然訪問者提出這問題，當然要回應一下，當然不希望這問題造成國民黨任何困擾，所以大家還是往前看。

對於2016「新郎不是我」這句話，是否當時想搶婚，他則表示，當時他只是講比較滑稽的話，不必說其中還包含什麼意思，就是俏皮話。

其他人也看了這些．．．

►2020國民黨內初選拖到7月 王金平不嫌晚：挺民調黨員7、3分

►王金平選總統意志百分百：我應該站出來化解朝野嚴重對立

►王金平再否認參與「換柱」 3月說明參加黨內總統初選

►國民黨「窮得只剩韓國瑜」？王金平：黨員各有各的強項

►2020搭擋柱柱姊「金柱配」？王金平：提名前不考慮副手

►王金平「新郎不是我」 馬英九：大家應向前看

►洪秀柱爆王4年前「咿咿啊啊」不表態 王金平：我有苦難言

