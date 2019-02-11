護理師搭黑鷹罹難領嘸撫卹金挨批！銓敘部：等飛安會報告

▲護理師蔡邑敏搭黑鷹直升機因公殉職。（圖／記者嚴云岑攝）

政治中心／綜合報導

護理師蔡邑敏去年2月搭乘黑鷹直升機送蘭嶼病患不幸殉職，事後接獲總統褒揚令，但因公殉職的撫卹金，卻被銓敘部以「事證尚不完整」為由拒絕發放，引發醫界反彈。對此，銓敘部退撫司回應，蔡邑敏符合茵供撫卹的資格，目前案件仍在審查中，希望等飛安會今年4月調查報告出爐後，再開會定案。

醫勞盟日前在貼出銓敘部公文，提到蔡邑敏死因為溺水窒息及顱內出血腦髓損傷，先行原因為肺水腫、直升機後送病患墜海事故，惟飛機失事原因及飛航相關技術需賴專責機關評估，「本案尚缺因公撫卹之完整事證」，引發醫界怒吼。

銓敘部退撫司長陳紹元受訪表示，蔡邑敏符合因公撫卹的資格，不過因為家屬申請的因公撫卹是最高等級的「冒險犯難」態樣，因此需要客觀條件來判斷，因此行文給台東縣政府衛生局，請他們提供飛安調查報告，以利審議小組審查，並沒有說不給予撫卹金。

陳紹元表示，因公撫卹審議小組每個月會召開一次，若飛安調查報告趕得及在四月出爐，他們會盡快能在五月就提報小組處理。他強調，審議小組委員不是飛安專家，無法自行判定，要等飛安報告的數據提供，才能進行審查。

▲黑鷹直升機。（示意圖／花蓮縣政府提供）