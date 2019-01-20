特搜隊成軍扶輪社贈300萬設備　徐榛蔚宣示救災量能再升級

▲花蓮消防局展示黑鷹直升機結合特搜隊，吊掛重機具進入災區協助救災。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣消防局19日於花蓮縣立體育館前廣場舉辦119消防節慶祝活動，花蓮縣長徐榛蔚頒發績優警消獎狀，藉以感謝全體打火兄弟姐妹們，會中國際扶輪台灣總會由前理事長張信代表捐贈花蓮縣消防局價值新台幣300餘萬元救災裝備1批，徐榛蔚宣示花蓮縣救災量能再升級。

徐榛蔚表示，去年1月13日由32名警消組成的花蓮縣特種搜救隊，扎實的教育訓練，在0206地震中，表現出專業救援能力，於106小時內完成搜救任務，為民眾的生命與安全提供最佳保障，深獲國際好評。

▲花蓮縣挑選了65名救災志工菁英，經過特殊專業訓練後成立了花蓮縣義勇消防特種搜救隊。

花蓮縣今年更挑選了65名救災志工菁英，在經過一定時數的特殊專業訓練後成立了花蓮縣義勇消防特種搜救隊，並於今日119消防節的重要場合授旗成軍，這代表花蓮縣在災害救援工作上又向前邁出一大步。

▲義勇消防特種搜救隊由徐榛蔚授旗成軍。

為了讓民眾感受救災能量提升成果，消防局向現場民眾展現如何利用空拍機進行偵查、搜索定位的最新救援技能，黑鷹直升機結合特搜隊，吊掛重機具進入災區協助救災，並特別模擬地震災害時的即時搶救。消防人員同時操作新購置的30公尺雲梯消防車升梯、救助器材車各式破壞器材使用。

▲國際扶輪社台灣總會捐贈300萬救災設備一批由徐榛蔚代表接受。

國際扶輪台灣總會有感於花蓮0206震災消防人員救災辛勞，特別擇於今日119消防節慶祝活動會場由前理事長張信代表捐贈花蓮縣消防局價值新台幣300餘萬元救災裝備1批，由縣長徐榛蔚代表受贈，並回贈感謝狀及紀念消防車。