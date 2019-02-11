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「金錢豹酒女毒駕撞死烘焙師」判9年6月　還得賠保險公司200萬

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金錢豹酒駕女顏子娠。（圖／翻攝顏子娠臉書）

▲金錢豹女撞死烘焙師。（圖／資料照／翻攝自雅妃烘焙坊；顏女臉書）

地方中心／台中報導

台中金錢豹酒店小姐顏子娠酒駕闖紅燈又無照拉K撞死陳姓烘焙師，事後還和友人將車子推進暗巷內，企圖掩飾犯行，全案經過2次上訴以後，合併執刑9年6月定讞。另外民事部分，台中地院審理後，判顏女應賠償陳父、陳母共1068萬元。此外，保險公司也向她提出求償，台中地院判決她應付給保險公司200萬1680元。

整起事故發生在2017年11月14日凌晨，顏女吸毒後到金錢豹酒店上班，喝完威士忌酒後開車載2個朋友，途中撞死騎車的陳姓烘焙師，擔心早有多次酒駕紀錄被吊銷駕照、坐牢，因此3人肇逃，結果車子卻壞掉，而在被警方追到後，還換位子謊稱駕駛另有其人，由2名友人推車企圖滅證。對此，全案經過2次上訴以後，合併執刑9年6月定讞，目前已發監執行。

民事部分，法官認為顏女需負擔損害賠償責任，陳父、陳母請求的各500萬慰撫金屬適當，加上他們雖有房產，但都是自住，並非有租金或其他利息收入，因此請求撫養費有理判顏女需賠陳父533.6萬元、陳母534.6萬元。此外，由於烘焙師家屬已向保險公司領得汽車強制責任險200萬，因此保險公司也向顏女提告求償。對此，法官判決，顏女須給付保險公司200萬1680元。

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關鍵字：金錢豹,酒女,毒駕

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