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觀光客變盤子！攤商哄抬物價頻傳　韓國瑜出招：列不推薦名單

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▲▼ 韓國瑜初六發紅包 喊話列不推薦名單 。（圖／記者宋德威攝）

▲韓國瑜再次重申，要攤商們珍惜羽毛。（圖／記者宋德威攝，下同）

地方中心／高雄報導

高雄市長韓國瑜10日上午在楠梓區右昌元帥廟發紅包，而他的高人氣不僅吸引了大批民眾前往卡位，甚至還有人排隊排到昏倒。此外，韓國瑜對於觀光一事，也再一次重申，希望商家們珍惜羽毛，不要再趁機哄抬物價，否則將會被市府列入「不推薦名單」。

韓國瑜表示，「現在很多人流、觀光客來高雄，我想高雄民眾都非常感謝，大家願意來高雄旅遊，一定是一件好事，但我要再一次呼籲，我聽說最近又有某一個餐廳，把價格哄抬的太高，我要誠懇建議高雄市的這些小攤商、飯店、民宿，一定要愛惜羽毛，有些人一輩子就來這麼一次，一定要讓他們有一個美好的印象。」

▲▼ 韓國瑜初六發紅包 喊話列不推薦名單 。（圖／記者宋德威攝）

韓國瑜也表示，「如果惡意哄抬物價的話，我會要求消保官、觀光局，一旦發現到屢勸不改、哄抬物價或者品質不好，高雄市政府除了道德勸說以外，也會正式把它列入『不推薦名單』。如果你這個餐廳、飯店、民宿，一旦被高雄市政府列為不推薦名單，我想對生意是很嚴重的打擊。」

韓國瑜還說：「市政府不想用出這種手段，因為我們相信人心都是善良的，可是如果有人藉這個機會一定要殺雞取卵，高雄市政府為了對所有觀光客負責任，我們一定會採取必要的手段。」而他也再一次呼籲，「要珍惜來到高雄的觀光客、要發自內心歡迎他們、要提供最好的品質，而且價格一定要公道合理，我以高雄市長的身分再一次呼籲所有高雄市民朋友，千萬不能再讓觀光客有不好的印象，這對高雄市的觀光絕對不是一件好事情。」

▲▼ 韓國瑜初六發紅包 喊話列不推薦名單 。（圖／記者宋德威攝）

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關鍵字：韓國瑜,觀光,不推薦名單

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