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影／噴槍奪命！爸爸不敢靠近女兒冰櫃　母泣訴「他乾哭沒眼淚」：一直在作戲

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地方中心／高雄報導

高雄市一名3歲女童疑似遭高壓氣體噴槍致死，經法醫解剖複驗也確認女童是死於氣體栓塞。對此，女童的母親曾在網友圍剿生父時力挺對方，但8日清晨卻在臉書寫道，「我女兒死至今已經20天了，他們家人沒有人來看過她，我這個做母親的實在很心寒。」此外，她11日上午也召開記者會表示，「爸爸他完全沒有虧欠感...他一直在我面前做戲，我覺得他真的是魔鬼。」

女童的母親在王薇君的陪同下哽咽表示，以前我開車載妹妹，我開她那邊窗戶，她都會說：『媽媽把窗戶關起來，我不要開窗戶』所以她怎麼會去玩噴槍？她真的是個很乖巧的小孩，她怎麼會去玩危險的東西？她是一個很聰明很懂事的女兒，但她再也回不來了，有多少錢也都喚不回她，每個朋友看到她的照片都非常難過，我只有這麼一個女兒。」

女童母親還說：「我真的當時就是相信人是善良的，也是我的錯，我不該相信他的片面之詞，我為什麼會在8號那天PO出第3篇文章指責父親，並不是因為矛盾，因為當時我已經看過畫面，從一開始他強調，我女兒到院之前是有心跳的，結果醫師出來跟我說，我女兒到院前原本就沒有生命跡象，在醫院鄺先生還跟我說，我女兒玩噴槍導致事件發生，之後又推說不知道怎麼發生。」此外，她也控訴，「宣佈死亡後還失聯了好幾個小時，沒有在警察局，也沒有在醫院，後來到了警察局是做計程車去的，孩子在車上所有的東西都消失了，而他電話中第一句就問我，有沒有記者在那邊，到了也不肯靠近女兒冰櫃，只有乾哭沒有眼淚。

▲▼ 噴槍噴嘴　女童母女情深 。（圖／翻攝當事人臉書）

▲小小生命來不及長大。（圖／翻攝當事人臉書）

她也悲憤的控訴，「爸爸還大言不慚對朋友說，他會沒事，但根本還沒審判欸，我們的共同朋友直接跟我說，他完全沒有難過，也沒有愧疚感，這幾天有朋友打給我，說他是一個完全不愛小孩的人，我真的很驚訝，難道他在我面前就是作戲嗎？真是太可怕了！」

女童的母親還說：「當初爸爸拿到預付卡打給我，要我一定要相信他，說他絕對不會害自己女兒，他那麼愛她，他還用全家發毒誓，結果事後態度是這樣反覆無常，我實在覺得他沒有悔意、也沒有虧欠感。」此外，她也泣訴，「女兒一直都是我照顧，當初我要上班，我媽媽有幫我，下班就是我，一直都是我養她，爸爸沒付啥費用，直到幾個月前才開始付學費，但也只有1萬初，還常常遲給，說真的他沒有什麼扶養事實。」

最後，女童媽媽更是悲憤的表示，「你知道有多痛嗎？當時爸爸卻只是在電話靜靜的聽，我甚至在電話中說，我想跟她走，他也都沒反應，我真的覺得他是魔鬼。」

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關鍵字：噴槍,女童,高雄

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