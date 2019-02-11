先收到韓冰巧克力…王世堅秒回贈Timberland手錶：長那麼大第一次吃馬卡龍

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高雄市長韓國瑜9日參加高雄愛河燈會開幕式，手上戴了一只新錶，並在受訪時自曝，是民進黨台北市議員王世堅送的新年禮物，讓媒體一陣驚呼。王世堅今（10）日受訪時表示，因為收到韓冰送的巧克力，所以回贈韓國瑜父女一對錶；怕遭人誤會送手錶是在「表白」，王世堅說道，「我長那麼大頭一次吃馬卡龍，那個哈密瓜也很棒。我看他像看自己女兒一樣。」

▲王世堅（左）送韓冰（右）父女一對手錶。（合成圖／記者李毓康、林敬旻攝）

民進黨台北市議員王世堅日前送韓冰父女錶，認為自己雖然和韓政黨不同，但兩人都是很真的男子漢，所以送了一對錶給韓國瑜，另一只應該是由「佳芬姊」配戴。

由於送女生手錶有特別含意，亦即「分分秒秒陪著你」，有示愛的意思。對此，王世堅今天接受媒體訪問時，急忙澄清「這誤會大了」、「也不應該這樣」、「我想她也不會誤解」。

▲韓國瑜帶新手錶，非常亮眼。（圖／記者宋德威攝）

韓國瑜手上戴的「世堅扶龍錶」一夕爆紅，讓網友笑稱是「世堅扶龍錶」。王世堅表示，韓冰當時送他的巧克力及馬卡龍很好，他長那麼大頭一次吃馬卡龍；他也笑稱，「還有那個哈密瓜，那是很棒、很大一顆」。就怕被外界誤會送錶是在「傳情」，王世堅也急忙澄清，自己在看韓冰就像看自己女兒一樣。

▲「世堅扶龍錶」大缺貨 。（圖／翻攝自網路）

王世堅今天在臉書公布他親筆寫的卡片，當中提到「今年元旦時，阿堅服務處收到韓冰送的進口水果、馬卡龍、巧克力⋯等禮物，因為一月一日正好是自己的生日，阿堅非常感謝，同時也受寵若驚。」

他也表示，「阿堅認為，做人禮貌上本來就應該禮尚往來，自己本身是『手錶控』，因此趁著隔日一月二日阿堅因自己Timberland手錶錶帶受損，前去門市更換錶帶時，「回禮」送韓國瑜與韓冰一副父女對錶，象徵他們父女情深如同Timberland品牌諧音『踢不爛』！」

▲王世堅親筆手寫的卡片曝光。（圖／翻攝自王世堅臉書）

王世堅受訪時秀出手機簡訊，提到當時韓冰收到手錶後，立刻傳簡訊謝謝他，當中提到「謝謝議員，抱歉讓您破費了。我一直想問您，爸爸很喜歡您送的錶，但他如果公開場合戴，是否會造成困擾？」

對此，王世堅表示，他當時跟韓冰說不會有關係，沒想到之後再次收到韓冰的回訊說道「對的事大家心裡都知道，但是有勇氣去做的人卻很少，加油！我寄了一盒日本的金桔給您，可以連皮一起保養一下喉嚨。」此外，韓冰也給王世堅不少鼓勵，稱讚他仗義執言，真誠又堅持自己的中心思想，這在政壇是很難得，也無可取代的。

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