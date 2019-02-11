華航勞資拉鋸戰！　王國材坦言「經營不像工會想像那麼好」

▲交通部次長王國材。（資料圖／記者范綱儀‎攝）

記者胡順惠／台北報導

華航罷工事件已經第4天，勞資雙方今（11）日下午將進行二度協商，談判時間逼近，交通部政務次長王國材、桃園市機師工會理事長李信燕接受廣播節目訪問，表述各自立場。王表示，華航不像工會想像經營得那麼好，成本增加太多會造成經營困難；李則表示，談判關鍵在疲勞航班，下午誠心解決。

面對即將到來的二度談判，王國材在廣播節目「周玉蔻嗆新聞」上表示，如果要屏除勞資疑慮，那今天的協商就要讓華航工會的人多發言，李信燕身為理事長帶領華航分會爭取訴求是可以的，交通部在協商過程中只插手疲勞航班，勞資權益是尊重華航公司自理。

▲華航勞資協商破局。（圖／記者賴文萱攝）

罷工事件中，外界質疑交通部是不是管不動？王國材解釋，事實上主管單位是勞動局與勞動部，是因為工會有特別指定交通部主持，才出面主持，另外，交通部在華航只有持股35％，其餘65％都是民股。他指出，「事實上不是管不動，在管理部分只有建議性，建議的過程中在華航內部有很多堅持，包含董事長。」

「現在最重要是兩者怎麼達到平衡！」王國材表示，華航是是上市公司，會考慮到成本的問題，態度強硬主要是要掌控成本支出，因為這會影響到公司能不能永續經營，但工會也會在疲勞航班或員工權利來爭取。

華航董事長何煖軒指出，如果全部條件都答應，華航會垮。王國材也說，華航這幾年雖然營收有增加，但利潤不高，油價的關係，過去也是一直跟工會提，「不是像他們想像的經營那麼好」，航空業是一個隨著經濟跟油價變動，成本增加太多會造成經營困難。

▲ 華航董事長何煖軒指出，如果全部條件都答應，華航會垮。（圖／生活中心翻攝）

身為長榮機師的李信燕主導華航罷工，周玉蔻直問「是要幫忙長榮把華航搞掉的嗎？」李信燕回應，工會裡頭有長榮分會跟華航分會，上一屆是華航，這一屆共識就是長榮，這樣的前提之下她才有這個機會，在勞資爭議的協商場合裡責無旁貸，跟長榮航空沒有太大的關係。

「公司常常在協商會議反反覆覆。」李信燕表示，之前協商會議討論人力招募的問題時，公司說不招募國際培訓機師，是因為人力過剩，但探討疲勞航班時又說人力短缺，「工會沒有辦法判斷公司到底說的是真的還是假的。」

李信燕指出，華航所有飛行員1300人，現在有900位，支持罷工有將近700位左右，今天下午協商，事前跟幹部討論後已經有想法，關鍵在「疲勞航班」，交通部的折衷方案還沒問到資方，都已經不同意了，下午誠心解決，希望讓事件盡快落幕。

▲機師工會理事長李信燕。（圖／記者范綱儀攝）