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華航11日取消26航班「破4日紀錄」　影響旅客3800人↑

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▲華航罷工第二天松山機場華航櫃檯人員及旅客。（圖／記者呂佳賢攝）

▲華航罷工事件波及1.2萬名旅客。（圖／記者呂佳賢攝，下同）

記者胡順惠／綜合報導

機師工會華航分會的罷工行動進入第4天，受影響旅客累積約3800人，影響航班也持續擴大中，交通部出手幫勞資雙方協調，下午5時預計重回談判桌。據根據華航官網資料，11日共有26航班取消、12日1班取消，相關資訊可查看機師工會罷工說明專區的「班機延誤/取消資訊」

據華航官網「機師工會罷工最新消息」頁面顯示，11日取消航班包含CI054 奧克蘭 - 布里斯本 - 台北、CI031 溫哥華 - 台北、I052 雪梨 - 台北、CI064 維也納 - 台北、CI076 羅馬 - 台北、CI601/602 台北 - 香港 來回、CI915/916 台北 - 香港 來回、CI278/279 台北 - 高松 來回、CI188/189 台北 - 釜山 來回、CI861/862 台北 - 金邊 來回、AE991/992 台北 - 廈門 來回、CI069/070 台北 - 倫敦 （蓋威克）來回、CI523/524 台北 - 海口 來回、CI063 台北 - 維也納、CI839/840 高雄 - 曼谷 來回、CI933/934 高雄 - 香港 來回。

另外12日已知取消航班為CI064 維也納 - 台北。 至於松山（TSA）、台中（RMQ）往返航班目前不受影響。

▲▼華航罷工第三天，協商破局後，機師工會理事長李信燕受訪。（圖／記者呂佳賢攝）

▲機師工會理事長李信燕。

參與罷工機師已經突破600人，從罷工至今進入第4天，營收損失累積近8000萬元，今天再有26航班取消，創下罷工以來的單日最高紀錄，衝擊不斷擴大。在這場勞資爭議中，外界猶如霧裡看花，桃園市機師職業工會理事長李信燕解釋，問題癥結點是雙方對於人力派遣的標準有差異。

據了解，機師工會堅持7小時以上航班就要改派3人，但華航則只接受8小時以上航班改派3人，交通部雖提出折衷方案，希望以8小時以上航班改派3人為原則，另針對6至8小時航班逐條檢視疲勞程度再來加入派遣3人航班中，但工會拒絕折衷方案。

▲▼華航機師罷工松機華航地勤與旅客反應。（圖／記者屠惠剛攝）

▲地勤是第一線人員，直接承受旅客問題與情緒。（示意圖／記者屠惠剛攝）

李信燕認為，之前並不是沒有這樣做過，但資方最後卻玩文字遊戲做調整，最終工會只能吃悶虧，會堅持華航接受7小時改派3人才回來談判原因，就是因為認為這些航班都是疲勞航班，資方不該只用符合AOR規範來看，而是要回歸飛行員疲勞本身。

機師罷工事件波及1.2萬名旅客、地勤，是整起事件中最被放大檢視的地方，昨日甚至出現第一線地勤人員出面反抗議，近百人在交通部前高喊「華航員工、反對罷工」「停止罷工、立即開工」，怒罵「不是只靠機師，飛機就能飛上天」，不過工會則質疑是被動員。

罷工事件從8日至今仍無法平息，勞資雙方第一次談判破局後，一切靜待下午5時的第二次談判。

▲▼華航勞資協商破局，交通部長林佳龍與政次王國材出面說明協商內容。（圖／記者賴文萱攝）

▲華航勞資協商破局。（圖／記者賴文萱攝）

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