「兒有戴套就戳破」未來婆婆急抱孫下集　苦主：男友說再不懷孕就分手

▲原PO無奈說，這幾年都還不想生孩子，且男友也說沒錢結婚，「這樣我要怎麼放心去生一個孩子」？（圖／示意照／翻攝PAKUTAS免費圖庫）

網搜小組／綜合報導

一名男子的媽媽要兒子別戴保險套和交往幾個月的女友發生關係，引發討論！現在事件有新的進度，女友說，男友站在他媽媽那邊，若她再不懷孕，「他媽會不開心，到時候要考慮跟我分手，跟他前女友一樣。」

當事女生近日先在「爆怨公社」臉書社團表示，「最近跟男友聊天，他說他媽媽問他有沒有跟我發生關係，男友說『有啊，有戴套』。結果他媽媽說『幹嘛戴套，你也知道我想抱孩子，幹嘛不趕快讓人家懷孕』？」

「其實我聽到之後覺得滿不舒服的」，原PO說，和男友還沒結婚，交往也沒很久，連家長都沒見過，「完全不在乎我的想法感受，好像我只是一個生孩子工具而已。」

▼原PO表示，男方媽媽一直想要她懷孕。（圖／達志／示意圖）

原PO隔天補充指出，「我問清楚了，其實我跟他媽完全沒見過、沒說過話，所以認可我這個媳婦的可能性滿小的，而且也完全沒有提到先結婚再生孩子。」

原PO寫道，男友也說沒錢結婚，「他媽就只是一直要他趕快讓我懷孕，偷內O也行，有戴套就戳破，不管怎樣就是不需要我的想法，不想要孩子就分手，找下一個能馬上生的。其實滿無言的，至少該娶進門再要求有孩子吧。」

原PO說，「我真的感覺不出來他媽喜歡我，沒見過沒說過話，剛交往幾個月而已，他媽感覺只喜歡未來的孩子，他前女友也是因為無法懷孕才被媽媽暗示分手的。我這幾年都還不想生孩子，而且他也說沒錢結婚，這樣我要怎麼放心去生一個孩子？」

▼原PO提到，男友媽要他「偷內O也行，有戴套就戳破。」（圖／達志／示意圖）

有人則認為，「我想男生是願意尊重保護妳才說給妳聽的，媽媽說法的確也不對，男生如果是男子漢就得跳出來表明立場，並說出兩人共同的理念，才不會造成之後心裡的疙瘩。畢竟相愛容易相處難，未來還很多問題要考驗呢！」原PO回，「沒有，他站他媽那邊，說再不懷孕，他媽會不開心，到時候要考慮跟我分手，跟他前女友一樣。」

其他人則留言，「快換男朋友」、「保證一進門沒地位，連說話的餘地都沒」、「嫁進去就有妳好受了」、「結婚都沒錢了還想生小孩 ？不放生是等往生嗎」、「有時男友的話不要全相信，有的男人會誇大不實」。

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