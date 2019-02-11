建醮到凌晨4點！魚夫批「黑道宮廟文化」　台南西羅殿喊告：扭曲盛典本意

▲台南市民政局說，9日的遶境活動有50頂神轎、超過1萬人參與。（圖／翻攝「台南南勢街西羅殿」臉書粉絲團直播影片）

地方中心／台南報導

台南市中西區南勢街「西羅殿」從去年底開始舉辦建醮活動，9日「送天師」進入高潮，一直到10日凌晨4時結束，讓台南知名作家「魚夫」發文批評，「黑道宮廟文化還不放過人民」。對此，廟方則回嗆研議提告，「被有心人士惡意扭曲盛典本意，實在可惡！」民政局則說，廟方有主動向陣頭勸導勿放鞭炮、勿使用擴音設備，但仍有零星施放鞭炮情形；環保局表示，將依《噪音管制法》開罰3000元。

魚夫10日凌晨0時39分在臉書粉絲團說，「12點多了，黑道宮廟文化還不放過人民！母親大人八十多歲了，數日無法成眠，但是像西羅殿這種宮廟不是要百姓合境平安，而是不平安。台南百姓投訴無門，市府也不敢管，如果這些宮廟黑道豎仔要來我的FB恐嚇，我一定封殺到底（林北連回答你這種弱智惡質的人都覺得沒必要）！」他並貼出一段影片，只見黑夜中仍聽到響徹雲霄的鞭炮聲。

▼魚夫在臉書發文批評廟方。（圖／翻攝魚夫臉書粉絲團）

▼廟方也在粉絲團公開回應魚夫。（圖／翻攝「台南南勢街西羅殿」臉書粉絲團）

對此，西羅殿10日下午2時多也在粉絲團回應，「針對魚夫技術性評論指喻西羅殿為黑道宮廟，本廟研議提告此人！西羅殿送天師將近實質參與5萬人以上的遊行隊伍，也聘請清潔公司並會在隊伍最後頭沿路清理。」

廟方說，「西羅殿一科醮一場盛典造就社會多少吃喝住行、服務業、旅館業、批發零售業、百貨業、人力業、宗教文化業、印刷業、設計業等周邊效益，更是經常辦理低收戶補助，卻被有心人士惡意扭曲盛典本意，實在可惡。」對此，魚夫則回應，未說哪間廟是黑道，廟方不必對號入座。

▼廟會繞境吸引許多信徒參與，警方也在現場疏導交通。（圖／記者林悅翻攝）

民政局則指出，9日的遶境有50頂神轎、超過1萬人參與，活動至晚間10點，包括西羅殿及最末站「開基玉皇宮」都主動向陣頭勸導勿放鞭炮、勿用擴音設備，但仍有零星施放鞭炮情形。

民政局表示，環保局公告春節期間放鞭炮全日不予管制，因此放鞭炮尚難依環保法規開罰，但晚間放鞭炮情形確實影響市民生活，將請環保局研議調整環保法規不予管制時段。環保局則指出，過年期間放鞭炮免罰，但擴音器部分將依《噪音管制法》開罰3000元。

台南市交通大隊說，西羅殿廟會遶境神轎有50頂、陣頭有150個，人數更高達1萬5000人，造成市區主要道路西門路、海安路、金華路、民生路、民權路多處壅塞，交大隊長及副大隊長均親自指揮疏導管制。

▼廟方直播建醮實況。