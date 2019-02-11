周二起飆30度高溫「冬天結束了」？　彭啟明：越來越有春天的態勢

▲氣象局說，今北涼南暖，南北溫差大。（圖／資料照／記者林敬旻攝）

記者陳俊宏／台北報導

開工了！中央氣象局表示，今天（11日）持續受東北季風影響，北部及東半部雲量仍多並有局部短暫雨；周二（12日）起東北季風減弱，各地高溫普遍在24、25度以上，中南部更可以來到29、30度；周六（16日）、周日（17日）東北季風再度增強，北部及東北部天氣轉涼。至於冬天結束了嗎？天氣風險公司總經理彭啟明說，「越來越有春天的態勢出現」，可能要留意是否2月下旬會有較多水氣發展接近。

氣象局說，今由於水氣增多，降雨範圍會比10日來得廣，上午以前主要分布在新竹以北包括基隆北海岸一帶，下半天後除基隆北海岸及大台北東側仍易有雨外，宜蘭、花蓮及台東的降雨機率也會提高，至於中南部整天仍為多雲到晴的天氣。氣象局對台東縣發布「大雨特報」，對流雲系發展旺盛，今蘭嶼地區有局部大雨發生的機率。

氣象局指出，溫度方面，清晨各地偏涼冷，中部以北低溫約14到16度，其他地方則在18到20度，白天北台灣仍偏涼，高溫約20度上下，其他地方則在24、25度以上，尤其中南部更可以來到28、29度，感受溫暖。

▲▼根據氣象局的定量降水預報，今降雨集中在北部、東半部。（圖／氣象局）

氣象局提醒，東北風偏強，台南以北、東半部（含綠島、蘭嶼）及澎湖、金門、馬祖沿海、空曠地區易有8至9級強陣風，海邊活動、海上作業請多留意；另外，清晨及夜晚西半部地區易有局部霧或低雲影響能見度，用路人請多加留意。

氣象局預報，周二起東北季風減弱，白天氣溫逐漸回升，各地高溫普遍在2425度以上，中南部更可以來到29、30度，但清晨仍涼，各地低溫約15到19度，西半部日夜溫差大；周二至周四（14日）水氣不多，只有東半部地區及北部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

氣象局表示，周五（15日）水氣稍增，除東半部地區及北部山區仍有局部短暫雨外，北部平地降雨機率也會提高；周六、周日東北季風再度增強，北部及東北部天氣轉涼，其他地區早晚亦涼，北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

▼周二起回溫，周末又降溫。（圖／氣象局）

氣象局說，下周一（18日）至下周三（20日）東北季風減弱，氣溫回升，東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

彭啟明在臉書指出，未來一、兩周台灣尚未有明顯很強的天氣系統影響，但整個東亞的天氣型態正在轉變當中，例如開始有明顯的偏南風發展，在大陸南方也有些鋒面系統持續發展醞釀，越來越有春天的態勢出現；但在東北亞仍有冷空氣活動的態勢，仍不時有春寒料峭的情境出現，台灣可能要留意是否2月下旬會有較多水氣發展接近，因為春雨雖少，但是台灣很重要的雨水來源。