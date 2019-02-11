　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

沒人讓座！70歲阿公吼：妳年輕起身　癌女心痛「剛結束化療」…整車安靜了

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼沒人讓座！70歲阿公吼：妳年輕起身　癌女心痛「剛結束化療」…整車安靜了。（圖／記者林敬旻攝）打碼，示意圖

▲或許你自以為的正義，正在傷害另外一人。示意圖，與本文無關。（圖／記者林敬旻攝）

網搜小組陳怡伶／綜合報導

「被叫起來讓座很無奈，怕被拍照只好帶口罩......。」一名罹患癌症女網友至今開過22次刀與放療無數次而掉髮，她也戴上假髮增添氣色，沒想到與一般人無異的外表讓她飽受多次「自以為正義制裁」；像是有次她搭乘火車就遭到一名70歲阿公怒吼「年紀輕輕不會讓座」，但剛接受完化療的她全身無力，只能虛弱地回「我罹癌了」，這一喊全車都安靜了。

該名女網友在臉書「爆怨公社」PO文說，由於罹癌的關係，她已開過22次刀，化療與放療多到她都不知道做幾次了，頭髮也跟著掉光只能全理掉，身體還會時常疼痛，加上她本身不是個小女人，只要臉不笑就會看起來在生氣，講話大聲就被誤會是愛吵架，不管她怎麼解釋都沒有用，真的很無奈。

▲▼病房,醫院,手術,病人,急診,血氧,點滴（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲原PO正努力對抗癌症，但這社會的正義制裁，讓她的心很累。示意圖，與本文無關。（圖／取自Pixabay）

由於化療藥物附有類固醇的成分，導致身材圓潤，再加上她出門有時會戴上假髮與化妝，增添臉上的氣色，外型與一般人無異，沒有大眾既定「乾癟虛弱」的印象，也讓她飽受自以為的正義攻擊。

像是有次坐火車時，剛好有對夫妻揹著小孩從她所在車廂上車，但剛接受化療的關係身體非常虛弱，她很需要坐在位置上休息。但坐在一旁年約70歲的阿公見狀後，發揮自己老人的正義不斷嘆氣示意，眼見原PO未起身後，他直接怒吼「年紀輕輕的都不會讓座」，倚老賣老狠狠教訓。

面對質問，原PO只能虛弱地回說「我罹癌了」，但阿公年紀大了耳朵重聽，她的小聲解釋並未得到救贖，無奈的她只能用力大聲回「我罹癌了」，阿公終於聽到了，但整個車廂的人也都知道了，全場一陣沉默，讓她很無奈。

▲大眾運輸,公車,讓座,博愛座,媽媽抱幼童▼。（圖／記者屠惠剛攝）

▲不論是哪一種大眾交通座位，有需要就坐，讓位只是美德，並非義務示意圖，與本文無關。（圖／記者屠惠剛攝）

被逼讓座的事情，她遇到不只有一次，有次她暈倒導致骨折，腳上還打上石膏治療，急需座位的她再度坐在博愛座上休息，身旁則是坐了一名唇色慘白並不停又安撫小腹的女子。

列車到達某站後，有一家庭的乘客上了車廂，其中一名大嬸看到原PO腳上打石膏，就把腦筋動到原PO隔壁唇色慘白的女子，開始嚷嚷說「妳快點讓座起來」，沒想到遭到其他客人勸導「博愛座是有需要的人都可以坐，憑什麼叫人起來！」她一聽直接爆氣回嗆「誰叫現在很多小孩都不懂得讓座，我是老人家捏！」超級理直氣壯。

原PO無奈說，不只罹癌，連治療的藥都會過敏，所有的止痛藥她都不能吃，最糟的事連用嗎啡、打麻醉藥都過敏，「有時候真的覺得活著很辛苦，罹癌不是自己能選擇的，為何生病的人裝得堅強一點，就會被認為我都沒事了。」

►太座要安好！他年後「皮夾鈔票大挪移」剩3張百鈔　人夫秒淚噴：你不孤單

►1天租金6萬5！過年被譙宰客...攤商爆氣揭2原因　同業淚洗版：一堆鯛民

►想看溫馨、搞笑、趣味滿滿的新聞，歡迎加入官方Line「ET酷搜」！

▼原PO當時腳骨折，才躲開正義魔人的「攻擊」。骨折示意圖，與本文無關。（示意圖／達志影像）

▲▼石膏,骨折。（示意圖／達志影像）

ET快訊
國道撞護欄下車查看　男遭多車輾斃身首異處！女伴嚇傻
沒人讓座！70歲阿公吼：妳年輕起身　癌女心痛「剛結束化療」
噴槍奪命／爸不敢靠近女兒冰櫃　母泣訴：他乾哭沒眼淚
華航補償方案確定了！「散客最多補250美金」食宿交通實報實銷

關鍵字：火車,博愛座,罹癌,台鐵,讓座,讓位,化療,博愛座

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

便祕5天像懷孕3個月！親友狂道喜...2張對比照曝光　網驚呆：幫馬桶QQ

華航勞資二度協商倒數！　工會可接受「7.5HR＋配套 」

交部出手！華航二輪勞資座談下午展開　王國材目標「今天就結束罷工」

比基尼辣妹慚愧發文「小的跟湯圓」…照片右下角現亮點　網歪樓戰圖

「罷工才能突破長工時、低工資病態」　全教總力挺華航罷工　

點雞排還有6人在等！彰化店家「大哥可能再3分鐘就好」　他怒：超級掰

美Youtuber狂讚台灣7-11美食！影片衝破千萬點閱　網友：看完恨死美國

沒人讓座！70歲阿公吼：妳年輕起身　癌女心痛「剛結束化療」…整車安靜了

1天租金6萬5！過年被譙宰客...攤商爆氣揭2原因　同業淚洗版：一堆鯛民

華航補償方案確定了！　「散客最多補250美金」食宿交通實報實銷

分手掛嘴邊、拿愛當威脅　女朋友的15種情緒勒索

日女灌13杯高唱「現在想見你」 網狂起雞皮母：聽10遍哭慘了...

詹惟中：春節突罷工就是不厚道！　 爆氣嗆酸民「你知道多少人無家可歸嗎」

王大陸濕髮霸氣推倒林允！　《一吻定情》終極預告就熱吻2次>///

王世堅送韓國瑜新年新手錶！　笑秀「你們猜100次也猜不到」

刺青師不讓媽誤認是「歹嬰仔」　晚上當沒薪水學徒：沒想過放棄

3歲女被噴槍奪命！媽媽過年心碎　PO文控訴爸爸「我恨我的心軟」

旗津烤鳳螺一盤500「被當盤子騙」 網求韓國瑜制裁...店家暴怒打臉！

狗狗跌落12m冰隙困8hr...　奇蹟獲救主人淚崩衝上前擁抱

恭喜！陳意涵生了　 水瓶座兒子名字曝光

便祕5天像懷孕3個月！親友狂道喜...2張對比照曝光　網驚呆：幫馬桶QQ

華航勞資二度協商倒數！　工會可接受「7.5HR＋配套 」

交部出手！華航二輪勞資座談下午展開　王國材目標「今天就結束罷工」

比基尼辣妹慚愧發文「小的跟湯圓」…照片右下角現亮點　網歪樓戰圖

「罷工才能突破長工時、低工資病態」　全教總力挺華航罷工　

點雞排還有6人在等！彰化店家「大哥可能再3分鐘就好」　他怒：超級掰

美Youtuber狂讚台灣7-11美食！影片衝破千萬點閱　網友：看完恨死美國

沒人讓座！70歲阿公吼：妳年輕起身　癌女心痛「剛結束化療」…整車安靜了

1天租金6萬5！過年被譙宰客...攤商爆氣揭2原因　同業淚洗版：一堆鯛民

華航補償方案確定了！　「散客最多補250美金」食宿交通實報實銷

2019年全球變局經濟受挑戰　蔡英文有信心克服：提3大努力

劉昌坪／甲等評鑑參考用？降低托嬰師生比防範虐童憾事

餐前吃水果會拉肚子？原因曝光！專家：選蘋果比香蕉好

便祕5天像懷孕3個月！親友狂道喜...2張對比照曝光　網驚呆：幫馬桶QQ

尼克還沒搶到KD　先用照片宣傳一波

中美「關稅休兵」可能延期　美代表團今再抵北京磋商

7男3女汽旅辦毒趴慶新年！警搜出大量K他命　意外揪出通緝犯

50位上海台商拜會韓國瑜！建議「廢棄公車」當藝廊　打造國際藝術村

匈牙利總理霸氣：女性生4個小孩　終生免繳個人所得稅

傳遼寧艦賣巴基斯坦　陸軍事專家：寶貝疙瘩不可能賣

生活熱門新聞

9天年假好快！別怕還有「5假期..

屏東驚現湘西趕屍！掀開萬人嚇尿

明開學！他「寒假作業」堆滿崩潰

「初四面試」被放鳥！網自嘲：智..

被開單6同學笑倒合照　苦主：X..

詹惟中2019預言　金豬年12..

想和男友過耶誕！她偷Line主..

「30年前的林志玲」　挺華航反..

媽沒敲門進房亂摸亂親　高二兒做..

華航罷工　苦苓：你們太沒良心了

快訊／華航罷工「航班狂取消」！..

魚夫批「黑道宮廟文化」　台南西..

華航機師爆被霸凌　對話截圖曝光

冬天結束了？彭啟明：越來越有春..

更多熱門

相關新聞

兒子「麻麻40幾歲」勸坐博愛座　她冒黑線

每個小孩都是家長心中的寶貝，但有時候孩子們說出來的話，卻讓爸媽想一秒挖個地洞鑽進去。一位媽媽貼文抱怨小兒子，因為鵝子在電車上對她說了一句話，讓她當場超尷尬「感覺到很多眼睛往我這裡看」。看到貼文後，其他人都笑噴「紅包全沒了哈哈」、「再生一個！這個不要了」、「孩子還健在嗎？」

西班牙2火車迎頭對撞釀1死上百傷

普悠瑪驚傳死亡事故　男跳下月台遭輾斃

初四悲歌！普悠瑪經烏日站發生死傷事故

這裡沒火車！聖上橫臥鐵軌想碰瓷

讀者迴響

發燒話題

鈕承澤 嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 春晚直播 廖峻中風 陳昱安 習近平 王令麟 肉圓惡爸 范筱梵 玄彬孫藝真 長榮空姐 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 林志玲言承旭 徐若瑄 地震 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 李光洙認愛 比基尼登山客 倒吊子檳榔 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 林俊傑演唱會 周子瑜 孫安佐 十年挑戰 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 林佳龍 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 尾牙 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 刮刮樂 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 味全龍 王柏融 王令麟 金門防疫戰 彭政閔引退

熱門新聞

陸客要退貨被拒　暴怒鬧高雄百貨

9天年假好快！別怕還有「5假期」照樣爽放

屏東驚現湘西趕屍！掀開萬人嚇尿

初二帶高顏值女友回家　下秒警敲門

明開學！他「寒假作業」堆滿崩潰

「初四面試」被放鳥！網自嘲：智商不足

被開單6同學笑倒合照　苦主：X巴

美飛行員駕F-22叛逃下場？外媒解密

詹惟中2019預言　金豬年12生肖財運大解析

想和男友過耶誕！她偷Line主管下場慘

「30年前的林志玲」　挺華航反罷工

富商強吻女藝人　「有親就爛嘴」被認證

17歲女有D罩杯　母：長胸不長高

純元皇后才是心機女！《甄嬛》5隱藏版劇情曝光

洋蔥PO照「整個人瘦一圈」！網驚：快認不出來

更多

最夯影音

更多

分手掛嘴邊、拿愛當威脅　女朋友的15種情緒勒索

日女灌13杯高唱「現在想見你」 網狂起雞皮母：聽10遍哭慘了...

詹惟中：春節突罷工就是不厚道！　 爆氣嗆酸民「你知道多少人無家可歸嗎」

王大陸濕髮霸氣推倒林允！　《一吻定情》終極預告就熱吻2次>///

王世堅送韓國瑜新年新手錶！　笑秀「你們猜100次也猜不到」

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【房價一跌不振？】

買房趁現在！房市要回到過往榮景？不可能！稍有反彈恐也是冬季偶見陽光！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面