沒人讓座！70歲阿公吼：妳年輕起身　癌女心痛「剛結束化療」…整車安靜了

▲或許你自以為的正義，正在傷害另外一人。示意圖，與本文無關。（圖／記者林敬旻攝）

網搜小組陳怡伶／綜合報導

「被叫起來讓座很無奈，怕被拍照只好帶口罩......。」一名罹患癌症女網友至今開過22次刀與放療無數次而掉髮，她也戴上假髮增添氣色，沒想到與一般人無異的外表讓她飽受多次「自以為正義制裁」；像是有次她搭乘火車就遭到一名70歲阿公怒吼「年紀輕輕不會讓座」，但剛接受完化療的她全身無力，只能虛弱地回「我罹癌了」，這一喊全車都安靜了。

該名女網友在臉書「爆怨公社」PO文說，由於罹癌的關係，她已開過22次刀，化療與放療多到她都不知道做幾次了，頭髮也跟著掉光只能全理掉，身體還會時常疼痛，加上她本身不是個小女人，只要臉不笑就會看起來在生氣，講話大聲就被誤會是愛吵架，不管她怎麼解釋都沒有用，真的很無奈。

▲原PO正努力對抗癌症，但這社會的正義制裁，讓她的心很累。示意圖，與本文無關。（圖／取自Pixabay）

由於化療藥物附有類固醇的成分，導致身材圓潤，再加上她出門有時會戴上假髮與化妝，增添臉上的氣色，外型與一般人無異，沒有大眾既定「乾癟虛弱」的印象，也讓她飽受自以為的正義攻擊。

像是有次坐火車時，剛好有對夫妻揹著小孩從她所在車廂上車，但剛接受化療的關係身體非常虛弱，她很需要坐在位置上休息。但坐在一旁年約70歲的阿公見狀後，發揮自己老人的正義不斷嘆氣示意，眼見原PO未起身後，他直接怒吼「年紀輕輕的都不會讓座」，倚老賣老狠狠教訓。

面對質問，原PO只能虛弱地回說「我罹癌了」，但阿公年紀大了耳朵重聽，她的小聲解釋並未得到救贖，無奈的她只能用力大聲回「我罹癌了」，阿公終於聽到了，但整個車廂的人也都知道了，全場一陣沉默，讓她很無奈。

▲不論是哪一種大眾交通座位，有需要就坐，讓位只是美德，並非義務。示意圖，與本文無關。（圖／記者屠惠剛攝）

被逼讓座的事情，她遇到不只有一次，有次她暈倒導致骨折，腳上還打上石膏治療，急需座位的她再度坐在博愛座上休息，身旁則是坐了一名唇色慘白並不停又安撫小腹的女子。

列車到達某站後，有一家庭的乘客上了車廂，其中一名大嬸看到原PO腳上打石膏，就把腦筋動到原PO隔壁唇色慘白的女子，開始嚷嚷說「妳快點讓座起來」，沒想到遭到其他客人勸導「博愛座是有需要的人都可以坐，憑什麼叫人起來！」她一聽直接爆氣回嗆「誰叫現在很多小孩都不懂得讓座，我是老人家捏！」超級理直氣壯。

原PO無奈說，不只罹癌，連治療的藥都會過敏，所有的止痛藥她都不能吃，最糟的事連用嗎啡、打麻醉藥都過敏，「有時候真的覺得活著很辛苦，罹癌不是自己能選擇的，為何生病的人裝得堅強一點，就會被認為我都沒事了。」

►太座要安好！他年後「皮夾鈔票大挪移」剩3張百鈔 人夫秒淚噴：你不孤單

►1天租金6萬5！過年被譙宰客...攤商爆氣揭2原因 同業淚洗版：一堆鯛民

►想看溫馨、搞笑、趣味滿滿的新聞，歡迎加入官方Line「ET酷搜」！

▼原PO當時腳骨折，才躲開正義魔人的「攻擊」。骨折示意圖，與本文無關。（示意圖／達志影像）