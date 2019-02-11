「30年前的林志玲」挺華航反罷工！她霸氣喊：我來飛一毛錢都不要

▲2016年的華航罷工事件，曾讓陸莉玲頻繁出現在媒體上。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

陸莉玲曾是藝人，演、歌、主持樣樣行，還是台灣最早的專業模特兒，媒體稱她是「30多年前的林志玲」。人生幾經跌宕，最後讓她站上舞台的頭銜是「遠東飯店貴賓服務總監」，結交政商名流、參加時尚派對，被視為一代社交名媛。

然而光鮮亮麗的生活背後另有隱情，她泣訴自己被工作壓垮，前老闆對她無情，也談到婚姻與父親的傷害；但她堅持展現華麗自信的一面，以絕對正向思考撐下去，度過層層難關。不論人生多麽坎坷，她都有自己的一番解讀。

當時華航工會為抗議工作條件變差，休假變少、薪水縮水，舉行罷工投票。代表資方的華航企業工會則開記者會聲援華航，陸莉玲（又名：陸麗霖）以退休空服員身分出席，表態力挺老東家，她面對媒體說：「我們都願意站出來，不用拿薪水，就算我不富有，我的朋友會贊助我。」也就是說，她願意在華航罷工期間，免費義務支援華航所需的空服員人力。

她如今回憶說：「華航那件事，我被很多人打電話到飯店罵，飯店就叫我休息一下。那時候華航好可憐耶，都沒人敢幫他們講話，那邊都沒有聲音，我是有正義感的人，我就來講一些正面的話，拋磚引玉嘛，來影響一些人，我們也不是軟腳蝦。我還聽到有人說老太婆還要來撈錢，我就想，那我不要錢啊！我說我來飛，一毛錢都不要，結果就一直被（電視新聞）重播。有趣的是，三立電視一直重播我的畫面，但他們主管還找我去教他們美姿美儀耶，很好玩。」

我問她知不知道罷工訴求？她愣了一下說不清楚，又說不要再談這件事了。她說當時考空姐，6、7千人只錄取30人左右，而且「早期螺旋槳飛機很輕，加上島型氣候容易有亂流，飛機會晃，我就開始暈機，台北飛到花蓮我一起飛就去廁所吐，快到目的地又去吐，我飛3趟就吐6次，逢年過節加班，飛5趟我就吐10次。但空姐是我自己的選擇，我吐得心甘情願。」可以理解她一股腦地力挺老東家，或許是當年考空姐不容易，而且工作條件也好不到哪裡去。

然而凡事都全力以赴，就是她最引以為傲的人格特質，我想起第一次電話約訪她時，我只報上公司名稱和個人姓氏，沒想到下回初見面，她送上伴手禮盒與卡片，卡片裡她用羅馬拼音寫出我的英文全名，而且一字未錯，就和我護照上的拼音一模一樣。



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