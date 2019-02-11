愛睏、沒精神不想上班？　「節後綜合症」正值流行期

▲不少上班族剛結束長假無法適應緊湊工作節奏。（圖／視覺中國，下同）

大陸中心／綜合報導

年假「咻一下」就過完了，11日迎來上班族開工日。不少人還沉浸在假期中，患有「節後綜合症」，包括昏昏欲睡、注意力難以集中等。面對「頭昏腦脹睡眠紊亂綜合症」、「假日消化不良綜合症」、「精神渙散上班恐懼症」等等，上班族可試行「收心大法」，調整好狀態回歸正常工作節奏。

隨著年假和我們「說再見」，各種各樣的「開工不適症」也隨之而來。《央視網》則整理出相應的「收心大法」，讓上班族們打倒「節後綜合症」，元氣滿滿回歸正常工作狀態。

沉溺假期無法自拔綜合症

不少人在年假期間選擇「宅」在家，沉浸網路世界，幾天下來覺得頭重腳輕、眼睛發乾，直到工作，心里還惦記假期生活。

應對大法：

1、對於這種心理失調症，關鍵在於進行積極的自我調適。

2、工作時要盡量調整狀態，認真投入工作，休息時也要給心靈放個假。

頭昏腦脹睡眠紊亂綜合症

春節期間，許多人會回老家過年，或者走訪親友、出門旅遊等。由於出門在外，作息時間不規律，造成一些人節後一時無法調整好作息，一到晚上就精神滿滿，熬到清晨才能睡著，上班也因此沒有精神。這是因為人的生活習慣、環境因素的突然改變，導致精神過於緊張，打亂了生物節律，身心過於疲勞，於是導致睡眠紊亂。

應對大法：

1、盡快恢復原來的生活規律，確保睡眠規律性。

2、睡前不要讓大腦高度興奮，可用音樂等手段靜心；晚上用熱水泡腳5～10分鐘。

3、熬夜會使人的消化系統循環變差，所以不能吃太飽，並以清淡為主，多吃維他命含量高的食物。

4、胃腸不好和睡眠不好的人可喝枸杞泡的熱茶或菊花茶。

▲一些人會在年後調整飲食。

假日消化不良綜合症

春節肯定都離不了澎湃的飲食，餐餐大魚大肉再加上各種零食，過不了幾天，有些人便覺得毫無胃口，吃不下東西，胃部隱隱作痛。此外，有些人過完年想吃素食清腸減肥，沒想到卻出現腹脹等不適症狀。

應對大法：

1、對待傷食症，首先要管好嘴巴，讓胃腸道好好休息。

2、積極參加一些自己喜歡的運動，如快走、慢跑、打球或跳舞等，做一些使自己心跳加快、流汗的運動，讓身心動起來，胃口也會隨之調整到正常狀態上來。

3、另外，要多吃新鮮蔬菜和水果，促進胃腸蠕動，加快體內有害物質排出。

精神渙散上班恐懼症

長假過後，有些人心里會產生莫名其妙的恐懼感，主要有以下幾種症狀：暈乎乎不知道該做什么；常常坐在辦公桌前發呆；手腳發軟、渾身無力、頭昏腦脹。

應對大法：

1、從生活內容到作息時間都積極作出相應的調整，靜心思考上班後應該做的事，使自己的心理調整到工作狀態上。

2、長假之後，首先將放假前還沒有處理完的事情，用最快捷的方式盡快了結，不要拖拖拉拉，避免牽扯自己的精力；可以用便利貼等備忘錄形式，將待完成和上班後頭幾天要辦的事情羅列出來，這樣可以做到井然有序。

3、盡量恢復到節假日前的作息時間，最好在睡前喝上一杯甘菊茶助眠。