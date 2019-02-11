初二帶「高顏值」大眼女友回家見父母　下秒警敲門：她詐騙被通緝

▲劉女陪男友回家過年，反而暴露自己是通緝犯。（圖／翻攝自微博／平安電白，下同）

大陸中心／綜合報導

廣東省茂名市一名男子大年初二帶著劉姓女友回家，滿心歡喜介紹給親友認識，由於女方才23歲還有著一雙大眼睛，一度成為鄰居們的話題人物，沒想到過沒多久民警就找上門。原來劉女是一名電信詐欺的通緝犯，躲了一年多不敢回家，卻在跟著男友返鄉過年時被抓。

23歲的劉女有著水汪汪的大眼睛和高挺的鼻梁，大年初二（6日）跟著男友到茂名市電白區水東鎮的老家，因為「年輕貌美」一度引起鄰居們討論，但就在男友開心向家人介紹之際，民警卻突然找上門。

▲劉女的「顏值」引起網友熱烈討論。

原來，劉女2017年9月向河南省新野縣一名老農民謊稱他的兒子因為嫖妓被抓，藉此詐騙1萬元人民幣（約4.5萬元新台幣），得手後被河南警方列為電信詐騙的通緝犯，一年多來害怕被抓一直不敢回家或露面，直到今年春節受到男友家人熱情邀約，才會抱著僥倖心態跟著回去「見家長」，結果就被逮個正著。

雖然電白警方在微博上PO出劉女的照片，並稱為「高顏值詐騙犯」，但網友們大多覺得她根本稱不上是正妹，紛紛留言調侃，「顏值高？難道是我的審美觀出了問題」、「這長相一般般吧，但還是抓得好」、「這麼小的年紀，長得也不算醜，為什麼要做這種事啊」。

▼警方稱劉女是高顏值的詐騙犯。