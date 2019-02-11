　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
新奇 新奇焦點 X 檔案 正妹影片 正妹圖集

初二帶「高顏值」大眼女友回家見父母　下秒警敲門：她詐騙被通緝

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

過年帶高顏值女友回老家炫耀，下秒警上門「她是通緝犯」。（圖／翻攝自微博／平安電白）

▲劉女陪男友回家過年，反而暴露自己是通緝犯。（圖／翻攝自微博／平安電白，下同）

大陸中心／綜合報導

廣東省茂名市一名男子大年初二帶著劉姓女友回家，滿心歡喜介紹給親友認識，由於女方才23歲還有著一雙大眼睛，一度成為鄰居們的話題人物，沒想到過沒多久民警就找上門。原來劉女是一名電信詐欺的通緝犯，躲了一年多不敢回家，卻在跟著男友返鄉過年時被抓。

23歲的劉女有著水汪汪的大眼睛和高挺的鼻梁，大年初二（6日）跟著男友到茂名市電白區水東鎮的老家，因為「年輕貌美」一度引起鄰居們討論，但就在男友開心向家人介紹之際，民警卻突然找上門。

過年帶高顏值女友回老家炫耀，下秒警上門「她是通緝犯」。（圖／翻攝自微博／平安電白）

▲劉女的「顏值」引起網友熱烈討論。

原來，劉女2017年9月向河南省新野縣一名老農民謊稱他的兒子因為嫖妓被抓，藉此詐騙1萬元人民幣（約4.5萬元新台幣），得手後被河南警方列為電信詐騙的通緝犯，一年多來害怕被抓一直不敢回家或露面，直到今年春節受到男友家人熱情邀約，才會抱著僥倖心態跟著回去「見家長」，結果就被逮個正著。

雖然電白警方在微博上PO出劉女的照片，並稱為「高顏值詐騙犯」，但網友們大多覺得她根本稱不上是正妹，紛紛留言調侃，「顏值高？難道是我的審美觀出了問題」、「這長相一般般吧，但還是抓得好」、「這麼小的年紀，長得也不算醜，為什麼要做這種事啊」。

▼警方稱劉女是高顏值的詐騙犯。

過年帶高顏值女友回老家炫耀，下秒警上門「她是通緝犯」。（圖／翻攝自微博／平安電白）

ET快訊
快訊／高雄運將身上卡4彈頭　嫌犯是乘客從背後開槍
蕭敬騰超狂新才藝！坐駕駛艙「開飛機」：終於飛回來了
初二帶「高顏值」大眼女友見父母　下秒警敲門：她詐騙被通緝

關鍵字：廣東,過年,女友

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 新奇最新 全站最新

空靈系高中妹！超治癒甜笑「清純到想保護」　亂髮素顏曝光...驚呆老司機

花43萬整型秒嫁富二代！　23歲大眼妹摔一跤後…被「打回原形」

長髮大眼妹被小黃暴衝猛撞！「大小便失禁」包尿片度日　肇事女運將拒道歉

快訊／受機師罷工波及　華航明飛海口、廈門航班取消

《流浪地球》作者劉慈欣：中國現在最強的感覺是未來感

大量陸諜藏布魯塞爾？ 陸駐歐盟使團斥「捕風捉影」

影／騙不怕！網戀被放鴿子　30歲陸女搭一天一夜車沒錢回家

初二帶「高顏值」大眼女友回家見父母　下秒警敲門：她詐騙被通緝

17歲女兒有D罩杯！母嘆身高才148cm「長胸不長高」　網友搶喊岳母好

夜空懸2顆大火球！貴陽「空中怪車」詭毀400畝林場　松樹腰折全倒向西

分手掛嘴邊、拿愛當威脅　女朋友的15種情緒勒索

日女灌13杯高唱「現在想見你」 網狂起雞皮母：聽10遍哭慘了...

詹惟中：春節突罷工就是不厚道！　 爆氣嗆酸民「你知道多少人無家可歸嗎」

王大陸濕髮霸氣推倒林允！　《一吻定情》終極預告就熱吻2次>///

王世堅送韓國瑜新年新手錶！　笑秀「你們猜100次也猜不到」

刺青師不讓媽誤認是「歹嬰仔」　晚上當沒薪水學徒：沒想過放棄

3歲女被噴槍奪命！媽媽過年心碎　PO文控訴爸爸「我恨我的心軟」

旗津烤鳳螺一盤500「被當盤子騙」 網求韓國瑜制裁...店家暴怒打臉！

狗狗跌落12m冰隙困8hr...　奇蹟獲救主人淚崩衝上前擁抱

想想自以為是人！藐視逗貓棒 　蔡英文抓牠照鏡子「那是你啊」

初二帶「高顏值」大眼女友回家見父母　下秒警敲門：她詐騙被通緝

17歲女兒有D罩杯！母嘆身高才148cm「長胸不長高」　網友搶喊岳母好

夜空懸2顆大火球！貴陽「空中怪車」詭毀400畝林場　松樹腰折全倒向西

美專家爆「台漁船撈到UFO」！美軍艦一秒接收　列最高機密

皇蛾媽誤闖家中產卵！他被30隻蟲寶寶get當主人　養肥到一手握不住

被做菜耽誤的畫家！老闆「什麼都能畫」五月天阿信超帥　網全跪了

天真少女想變美…「鋼釘入雙頰」造酒窩！發炎爆痛還留疤

10件長輩年老最擔心的事！網友看完都沉默「孝順真的不能等」

葛萊美／「我以演出精神疾病電影為榮」　女神卡卡《一個巨星》獲獎爆哭　

詹皇準大三元不敵恩比德轟37+14　湖人遭七六人血洗23分

速霸陸全新Legacy北美現身　破百加速6.1秒搶佔美國四門房車市場

葉美麗開春再出招　控何昭陽擅取公司印鑑、違法架空公司

快訊／高雄運將初六身上卡4彈頭命危　竟是乘客從背後開槍

彰化鹿港透天民宅火警　1男1女嗆傷送醫

馬斯克與前妻愛巢將出售　開價近1.4億

扁桃腺發炎別拖！80歲嬤「呼吸道被壓扁」膿瘍全塞滿鼻喉

高雄學生激推！燕巢阿婆蔥油餅料多便宜必點「全加」口味

六福皇宮推「五星飯店傢俱福袋」　1.2萬帶走15萬天夢之床寢具組

妻偷裝避孕器又懷孕！他神預感被綠了 遭網恥笑 結局超崩潰：離婚嗎

新奇熱門新聞

初二帶高顏值女友回家　下秒警敲..

17歲女有D罩杯　母：長胸不長..

美專家爆「台漁船撈到UFO」 ..

做愛高潮媽敲門　男友在她體內結..

毛孩半夜轟趴　剛舖水泥留萌腳印

皇蛾媽送蟲寶寶　他被get當主..

男人精液別浪費　可助女性抗癌

「什麼都能畫」　餐廳老闆爆紅

婚攝狂拍伴娘雪乳！肥新娘怒告

比基尼照雪肌反光！19歲妖精正..

巴黎男女路邊嘿咻　被拍繼續動作

夜懸大火球！貴陽空中怪車詭毀林..

陰莖套鐵環自慰卡住　7hr才脫..

嫩媽自拍乳汁狂射鏡子　網：我來

更多熱門

相關新聞

網友心中「過年必做的14件事」

9天連假進入倒數計時，打麻將、買樂透、耍廢看電視都是過年必做之事，而有什麼活動是你認為一定少不了的呢？DailyView網路溫度計透過《KEYPO大數據關鍵引擎》，分析從2018年1月30日至2019年1月29日為期一年，調查出網友心目中「過年不做手會癢的14件事」，來看看是否也跟你想的一樣！

華聞快遞／北京公園遊園一日迎43萬人

油價春節凍漲後還會大降13元？

華聞快遞／南京暴雪多部門奮戰一線保暢通

影／孩子永遠是媽媽的寶　105歲老婦發紅包給74歲女兒

讀者迴響

發燒話題

鈕承澤 嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 春晚直播 廖峻中風 陳昱安 習近平 王令麟 肉圓惡爸 范筱梵 玄彬孫藝真 長榮空姐 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 林志玲言承旭 徐若瑄 地震 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 李光洙認愛 比基尼登山客 倒吊子檳榔 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 林俊傑演唱會 周子瑜 孫安佐 十年挑戰 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 林佳龍 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 尾牙 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 刮刮樂 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 味全龍 王柏融 王令麟 金門防疫戰 彭政閔引退

熱門新聞

陸客要退貨被拒　暴怒鬧高雄百貨

9天年假好快！別怕還有「5假期」照樣爽放

屏東驚現湘西趕屍！掀開萬人嚇尿

明開學！他「寒假作業」堆滿崩潰

「初四面試」被放鳥！網自嘲：智商不足

被開單6同學笑倒合照　苦主：X巴

初二帶高顏值女友回家　下秒警敲門

詹惟中2019預言　金豬年12生肖財運大解析

想和男友過耶誕！她偷Line主管下場慘

美飛行員駕F-22叛逃下場？外媒解密

富商強吻女藝人　「有親就爛嘴」被認證

17歲女有D罩杯　母：長胸不長高

洋蔥PO照「整個人瘦一圈」！網驚：快認不出來

純元皇后才是心機女！《甄嬛》5隱藏版劇情曝光

華航罷工…范瑋琪哀號挨轟！　陳建州解釋「背後重要原因」：真的會有危機

更多

最夯影音

更多

分手掛嘴邊、拿愛當威脅　女朋友的15種情緒勒索

日女灌13杯高唱「現在想見你」 網狂起雞皮母：聽10遍哭慘了...

詹惟中：春節突罷工就是不厚道！　 爆氣嗆酸民「你知道多少人無家可歸嗎」

王大陸濕髮霸氣推倒林允！　《一吻定情》終極預告就熱吻2次>///

王世堅送韓國瑜新年新手錶！　笑秀「你們猜100次也猜不到」

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【房價一跌不振？】

買房趁現在！房市要回到過往榮景？不可能！稍有反彈恐也是冬季偶見陽光！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面