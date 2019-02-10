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左手三指遭鑄壓器壓爛　爛醉魯蛇成「七指陶藝家」

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 記者陳凱力／新竹報導

「沖床壓壞我的左手，改變了鐵工包商的一生。」轉行陶藝家的馬續承說，20年前他是鐵工包商因沖床壓爛左手3指，終日借酒澆愁，不但女友跑了變孤家寡人，成天無所事事曾是街坊眼中的「魯蛇」。不過，走上陶藝之路，讓他開始專研陶藝，創作出雙圓心金銀燒茶壺，入選台灣國際金壺獎，2支壺還被收藏家以12萬元買下，讓鄰里間對馬續承刮目相看，大讚是20年磨一劍，馬更被封為「七指陶藝家」。

▲左手三指遭鑄壓器「壓爛」　爛醉魯蛇成「七指陶藝家」。（圖／記者陳凱力攝）

▲馬旭成的左手被壓爛了三指，終日借酒澆愁，不但女友跑了變孤家寡人，成天無所事事曾是街坊眼中的「魯蛇」。（圖／記者陳凱力攝）

60歲的馬續承說，20年前在鐵工廠做沖床時，一時疏忽釀成意外，左手食指、中指及無名指均遭上千公斤的壓鑄器打爛，僅剩大姆指及小指完好，住院1個月才出院。失去3根手指，馬一度喪志自認是殘廢，陷入低潮日日以酒澆愁，不上班也不賺錢，親友都無法諒解，甚至連論及婚嫁的女友也因此分手，人生變成暗淡無光。

▲左手三指遭鑄壓器「壓爛」　爛醉魯蛇成「七指陶藝家」。（圖／記者陳凱力攝）

▲馬旭成最著名的作品就是双圓心的金銀燒茶壺，茶壺中不對秤的圓對於他來說，更是一大挑戰。（圖／記者陳凱力攝）

馬續承看友人拉陶胚頗感興趣，也用殘破的手跟著拉胚，因而展開「玩土」生涯，整天全身泥污。馬續承說，做陶得先拉坏，雙手及手指要用力將土拉起成坏，但缺少3個手指，拉坏就是障礙，須透過練習，才能成功拉起陶土，「我練了近3年，比別人多3倍時間練習，克服手殘，才獲得陶藝師肯定傾囊相授。

仍在摸索階段的馬續承在陶藝工作室拉胚滿身污泥，走出北埔街頭，親友都質疑：「那傢伙都不工作，吃媽媽的老人年金，怎不找個正常工作?」為此幾乎都沒正眼看他，也瞧不起他。而他忍受異樣眼光，為了提昇陶藝，2015年到亞太創意學院念書，專研土質，學習調配陶土及柴燒，並以台灣特產竹子形狀的茶壺，做出更高難度的雙圓心壺，運用柴燒窯燒出罕見的金銀燒。

回首來時路，馬續承不否認，就是鄰里的歧視的眼光激勵了他，令他從拉坏學徒，變成陶藝師父，更燒出深具個人特色的金銀燒茶壺，2013年他在北埔老街開了陶藝工作室，吸引茶壺藏家登門拜訪，並出價收藏，讓馬嚐到成功的滋味。

▲左手三指遭鑄壓器「壓爛」　爛醉魯蛇成「七指陶藝家」。（圖／記者陳凱力攝）

▲馬旭成的工作室位於北埔老街附近，從外觀看起來別有一番風味。（圖／記者陳凱力攝）

2017年，馬續承在台中開陶藝個人展，入選苗栗陶台灣陶燒藝術節30大陶藝名師，今年還代表台灣陶藝界到中國杭州開展，也吸引藏家高價收藏茶壺，讓親友刮目相看。今年馬續承也入選台灣國際金壺獎，2支雙圓心的金銀燒立即被買家用12萬元收購，使他覺得陶藝這條路沒走錯，也願意繼續完成自已的夢想。

▲左手三指遭鑄壓器「壓爛」　爛醉魯蛇成「七指陶藝家」。（圖／記者陳凱力攝）

▲馬旭成的作品獲得許多收藏家的肯定，曾經有收藏家以12萬的價格買下他的兩只作品。（圖／記者陳凱力攝）

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關鍵字：陶藝,馬旭成,七指陶藝家

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