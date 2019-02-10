女體陶藝家許菊　大膽挑戰宗教禁忌「女人一定要自在」

▲活力十足的許菊其作品與她的個性一樣，熱情、大膽、不受拘束，「自在菩薩摩登女」系列更驚豔陶藝界。（圖／許菊提供）



記者陳凱力／新竹報導

新竹縣峨眉鄉台三線旁有一對夫妻藝術家邱建清及許菊，他倆都是退休老師。2人為一圓退休夢想，合力打造一座藝術空間「小雨滴」，更動手蓋了全台唯一的柴燒四方窯，燒製夫妻捏製的陶藝品。丈夫邱建清以台灣礁石「水滴」聞名，妻子則以驚世的「豪放女」最為出色，與眾不同柴燒陶藝術，不僅在台灣多次開展，還受邀到南美阿根廷、法國、中國當駐村藝術家並展出陶藝，名聲響亮，是國內少見的陶藝界的夫妻檔。

20年屆退前，邱建清為了一圓少年時的藝術夢，先是在峨眉台3線旁買了一塊地，一手擘畫自已的夢想天地，打造藝術空間「小雨滴」，再找專業師父蓋了一座四方窯，並用傳統的柴燒燒製陶藝。而他與妻子的「小雨滴」藝術空間，環境充滿綠意及鳥語花香，是台灣陶藝界的聚會所，也是歐美陶藝家來台必訪之地。

▲邱建清與許菊兩人在峨眉台三線旁合力打造藝術空間「小雨滴」，「小雨滴」可說是台灣陶藝界的聚會所，更是歐美陶藝家來台必訪之地。（圖／許菊提供）

專攻油畫及水彩的許菊是師大美術畢業，曾是位深獲學生喜愛、活力十足的老師，熱情洋溢的藝術家，擅長西畫與立體雕塑。作品就像她的人一樣，充滿著情感，熱情不受傳統拘束，

創作能量不斷的她，舉凡油畫、素描都很有個人風格，近年來轉向發展她也非常擅長的立體雕塑，近期尤以「自在菩薩摩登女」驚豔陶藝界，結合古典與現代，大膽挑戰宗教禁忌，呈現女性線條的豐腴和美感。

許菊近日在桃園文化局展出的「大自在」系列，是她對新時代女性的期許。她說，作品造形取自大唐時代女菩薩與女神伎樂天，融入對當代流行文化的反思，傳達不同時空、不同民族對於女性身體與角色的看法。

許菊說，女性跟大地之母一樣，象徵肥沃的土地、豐沛的生機、溫暖的呵護，生養著千千萬萬的生命。她從古典寫實的裸體風格到簡化、誇張的肢體比例，暗示與明指當代女性自覺的解放與進化，期待女性走出自己的從容與大自在。

將眾多可愛的、暗夜的行者或森林中神祕的智者及小精靈，用重複圖案、樸拙的手作趣味；當中也融入了中華歷史文化與民間傳說故事，表現了一個個鮮明的圖形與印記。這些小精靈的頭臉部有著人類美麗的特質及動物純真可愛的模樣，成為人見人愛的「精靈系列」作品。

▲許菊的作品經常受邀到海內外參展，許菊的作品與眾不同，也讓一些台商企業喜愛，甚至出高價收藏。（圖／許菊提供，下同）

個性大方的許菊以唐朝豪放女為創作題材，陶藝都是豪乳、巨臀、微凸小腹，不時融入佛經意念，作品現代前衛兼具菩蕯的慈悲心，因此「豪放女」作品與丈夫的「佳洛水」系列齊名，夫妻常受邀一同展出，而她受邀到中國教學展出，作品也被河南鈞官窯博物館收藏。

許菊的與眾不同的柴燒陶，讓一些台商企業喜愛，甚至出高價收藏，因此兩人就算年金改革，退休金大幅縮水，但他們一點也不憂心。兩人每日在工作室捏陶創作後，就漫步自家的藝術空間，在屋簷下享受輕風吹拂，喝茶享受退休人生。