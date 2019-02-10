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顛覆！動漫鋼彈繪上傳統唐三彩 澳洲美術館典藏台藝術家作品

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▲顛覆！動漫鋼彈繪上傳統唐三彩 澳洲美術館典藏台藝術家作品。（圖／記者黃彥傑攝）

▲鞏文宜將動漫鋼彈結合唐三彩，用陶藝來創作。（圖／記者黃彥傑攝）

記者黃彥傑／台北報導

陶藝家鞏文宜，憑著對陶瓷工藝的濃厚喜愛，將東方的八家將及西方的鋼鐵人「融合」成創作主題，創造出新的角色，同時也顛覆了一般人對陶藝創作的看法。

鞏文宜高中原本就讀機械科，因對陶瓷有強烈的興趣，從台藝大工藝設計系讀到台南藝術大學應用藝術研究所，之後在台藝大當講師，也找了一群志同道合學生，創立了陶瓷工作室。鞏文宜說，大家在一個團隊，就會激盪出不同想法跟火花，《家將》就是在這個時候創作出來的。因在國中時期他曾經客串過八家將，又喜歡鋼鐵人，而八家將、鋼鐵人分別經過神明加持及科技輔助後，都能擁有有不壞之身，所以將東方宗教文化和生活文化，與西方文化電影造形做結合，企圖以有形的視覺印象，來代替文化之間無形的串連，這就是一種衝突與對立產生，因此他突發奇想地把八家將臉譜彩繪在鋼鐵人的頭盔上，讓整個創作呈現出相當有趣的效果。

▲顛覆！動漫鋼彈繪上傳統唐三彩 澳洲美術館典藏台藝術家作品。（圖／記者黃彥傑攝）

▲鞏文宜將動漫鋼彈繪上傳統唐三彩，作品組裝起來非常壯觀。（圖／記者黃彥傑翻攝）

而他的創意還不只如此，在這幾年又有新的想法誕生，如果在文化跟時空交錯下「當鋼彈遇見唐三彩」這混種式融合，讓人產生了有趣的聯想。會有這新概念，是因為早期東西文化透過經商、宗教、殖民方式傳播，兩者相互交流，而產生影響和質變，現今的文化區隔，除了因為交通便利、資訊科技發達而拉近重疊，各國文化也在流行時尚及商業策略中，更顯出文化的複合式及多樣貌。

鞏文宜說，中國文化影響日本文化最深遠在唐代時期，甚至發展為「唐化運動」，所以在日本，「唐物」極為被尊崇和重視。如今，台灣文化透過殖民和文化交流，相對也受到日本文化的全面影響，甚至成為「哈日潮流」，就台灣多數人和個人成長中，接觸日本動漫和模型組裝是很多人的經驗和喜好收藏，甚至沒有男女性別上的區分。

▲顛覆！動漫鋼彈繪上傳統唐三彩 澳洲美術館典藏台藝術家作品。（圖／記者黃彥傑攝）

▲鞏文宜製作動漫鋼彈雛形。（圖／記者黃彥傑翻攝）

「鋼彈融合唐三彩」就這樣產生。作品都是以陶瓷媒材為表現，藉由傳統陶瓷文化的唐代三彩陶俑，在相同材質與相似文化物件中，和動漫「鋼彈」以一種「混種式」的文化融合，創作出更多的可能性。而這個作品鞏文宜花了兩年多的時間完成，其中要兼顧公司的管理營運，又要面對完成的時間壓力，最後作品完成交給澳洲美術館典藏，當中最令他遺憾的是，父親無法看到完成的作品⋯⋯

▲顛覆！動漫鋼彈繪上傳統唐三彩 澳洲美術館典藏台藝術家作品。（圖／記者黃彥傑攝）

▲▼鞏文宜將動漫鋼彈結合唐三彩，依比例縮小製作各部位，準備組合起來上色。（圖／記者黃彥傑攝）

▲顛覆！動漫鋼彈繪上傳統唐三彩 澳洲美術館典藏台藝術家作品。（圖／記者黃彥傑攝）

▲顛覆！動漫鋼彈繪上傳統唐三彩 澳洲美術館典藏台藝術家作品。（圖／記者黃彥傑攝）

▲鞏文宜創作鋼鐵人時的粗胚。（圖／記者黃彥傑翻攝）

▲顛覆！動漫鋼彈繪上傳統唐三彩 澳洲美術館典藏台藝術家作品。（圖／記者黃彥傑攝）

▲將鋼鐵人面具畫上八家將臉譜，整個創作呈現相當有趣的效果。（圖／記者黃彥傑翻攝，下同）

▲顛覆！動漫鋼彈繪上傳統唐三彩 澳洲美術館典藏台藝術家作品。（圖／記者黃彥傑攝）

▲顛覆！動漫鋼彈繪上傳統唐三彩 澳洲美術館典藏台藝術家作品。（圖／記者黃彥傑攝）

▲顛覆！動漫鋼彈繪上傳統唐三彩 澳洲美術館典藏台藝術家作品。（圖／記者黃彥傑攝）

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關鍵字：鋼彈,唐三彩,陶藝,藝術家

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