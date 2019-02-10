想連免費WiFi！他在A處用餐卻打到B店求密碼　店員拒絕...挨酸5字超無言

▲店家是否提供WiFi，是部分消費者考量是否造訪的因素之一。（圖／pixabay）

網搜小組／綜合報導

現在許多餐廳店家都有提供免費WiFi給來消費的客人使用，因此沒有上網吃到飽的話也無妨，還是有許多地方提供網路。但是這位客人似乎太奇葩，明明在A處用餐，卻打電話到B店詢問無線網路的密碼，讓店員匪夷所思，表示WiFi基本上只提供給店內客人使用，「以及樓上偷連的大學生」，意外笑倒一票網友。

「人客啊...你在麥當勞吃飯，然後打來我們店裡問我WiFi密碼幾號，你不覺得很好笑嗎？」一位網友在臉書「爆怨公社」中表示，日前在店裡接到一通電話，對方詢問他「WiFi密碼是多少」，他便回說「現場都有寫，麻煩來櫃台看就知道了。」

沒想到這時對方卻說自己在「麥當勞」吃飯，不知道密碼，無言的原po只好表示，店裡的無線網路基本上只提供給來店消費的客人，還有「樓上偷連的大學生」使用，對方則是講了一句「喔，不會做生意」後就掛斷電話，留下傻眼的店員。

網友看到這位客人的厚臉皮行徑後表示，「我佩服他的勇氣」、「樓上學生中槍」、「這槍不偏不倚的打中大學生」、「麥噹噹有免費wifi啊」、「大學生表示古代有鑿壁借光，現代有WiFi偷連」、「寧願不會做生意，也不要不會做人」、「有買有賣才叫做生意，只有施捨叫做善事」。

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