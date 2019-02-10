搭電車秒被坑！兒子一句：麻麻40幾歲　小手一指「勸坐博愛座」…她冒黑線

▲原PO貼文抱怨兒子。（圖／翻攝自爆怨公社）

網搜小組／綜合報導

每個小孩都是家長心中的寶貝，但有時候孩子們說出來的話，卻讓爸媽想一秒挖個地洞鑽進去。一位媽媽貼文抱怨小兒子，因為鵝子在電車上對她說了一句話，讓她當場超尷尬「感覺到很多眼睛往我這裡看」。看到貼文後，其他人都笑噴「紅包全沒了哈哈」、「再生一個！這個不要了」、「孩子還健在嗎？」

「我要抱怨我的小兒子～」這位媽媽在臉書《爆怨公社》貼文，她和兒子一起搭電車時發生一件糗事，當時小朋友看到博愛座，就一邊指著紅色椅子一邊叫她坐，讓她崩潰直呼「你一定要在電車上對著我說：『麻麻你已經四十幾歲了應該要坐博愛座啊』…手指著紅色椅子！」

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▲弟弟啊……好像有聽見你媽媽心碎的聲音耶！（圖／翻攝自爆怨公社）

原PO說，她當場就感覺到許多雙眼睛都往她的方向看過來，「請問我應該怎麼面對別人的眼光」。看到貼文後，其他人紛紛笑噴「誠實的小孩」、「希望這孩兒能遇到一個很好的領養家庭」、「旁邊的人一定以為聽錯了什麼」、「這麼誠實的小孩，妳看妳教育的多好」、「所以我想生女兒」。

眼尖網友則是發現，這位媽媽保養得宜，外表彷彿少女，「這個媽媽的衣著與美貌，不可能40歲，大約落在20幾而已」、「很難相信40幾歲」、「看不出40耶，保養的很好耶」、「我以為你才20幾」。

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