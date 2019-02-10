聽阿嬤的話！9歲兒「拒交紅包繳學費」　原因曝光逗樂網：很怕娶不到

▲孩子收到紅包後，爸媽會讓他們自己運用還是「幫忙存起來」呢？（圖／視覺中國）

網搜小組／綜合報導

一位媽媽在臉書抱怨雙胞胎兒子「紅包不上繳」，一問之下才知道他們是因為聽到自己和婆婆的對話，表示想要存起來「買車買房」，讓她哭笑不得表示「他們才9歲啊...」。貼文一出，部分網友覺得兒子從小就有理財觀念，值得嘉許；而婆媳的對話內容也掀起一番討論。

一位媽媽在臉書「爆怨公社」中表示，過年前因為想重新裝潢房子，婆婆知道後便勸她「有錢的話不如多買一棟房」，讓雙胞胎兒子將來一人一棟，娶老婆才會比較容易，「你沒看到現在很多女生都要男生有錢有房才要嫁？」

不過原po卻持相反意見認為，如果女生要男生有房有車才嫁更不能娶，「我跟你兒子交往時，他也沒錢沒房沒車，我又不是因為他有房子才嫁的。」不過婆婆卻表示「時代不同了」，現在很多女生都要求有一定的財產才要嫁；但原po認為這與時代無關，不管甚麼年代，還是有很多女生想嫁有錢人。雖然如此，但她娘家和其他3位姊妹都沒有這樣的觀念。

原po表示，當時他和婆婆的對話全部都被一旁的雙胞胎兒子聽進去。等到過年收到紅包後，孩子們竟不願依照慣例把紅包上繳用來繳學費，都表示要自己存起來。媽媽強硬表示，「我要拿你們的紅包繳學費！不然學費怎麼辦？」這時哥哥說了句「要存錢買房」，弟弟則有樣學樣表示「要存錢買車」，讓媽媽哭笑不得表示，「他們今年才9歲！」

▲不少孩子們慢慢懂事後，對紅包的留存都很有主見。（圖／視覺中國）

網友們看到兩兄弟鬼靈精怪的舉動笑翻表示，「這兒全國團友給妳作證…兒子以後要自己買房子」、「很怕娶不到老婆嗎」、「我兒子5歲這次紅包也死不給我，說他怕媽媽花掉」、「不錯，有理財觀念」、「紅包給他們，學費自已繳」、「學費就請婆婆出囉」。

其他人則認為如果紅包交給小孩，也不失為提早讓他們學習理財的好方法，「可以拿部分給小孩當過年零用金，讓他有理財觀念也是好」、「其實紅包錢也是父母包出去換來的啊！」、「我只讓女兒留下父母包的紅包，其餘的上繳」。

還有人表示錢真的不是女生結婚最看重的，「不用跟公婆住就很多人願意嫁了」、「個性合比較重要」，原po也表示自己和先生結婚時對方也沒車沒房，9年之後才還清房貸，期間都沒有拿婆婆一毛錢，認為男人還是品行最重要。

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