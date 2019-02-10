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媽欠債跳橋！10歲弟抓欄杆求「不要跳」　被抱著墜100公尺身亡

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▲▼哥倫比亞媽媽帶著小孩自殺。（圖／翻攝自The Sun）

▲哥倫比亞媽媽帶著小孩自殺。（圖／翻攝自The Sun）

記者錢玉紘／綜合報導

哥倫比亞一名單親媽媽因為欠錢被債主追著跑，對生活感到極度絕望，竟然抱著10歲的兒子跳下橋自殺。當母子站在100公尺高的橋上時，她懷中的男孩一直苦苦哀求不要跳，奮力抓住橋邊的欄杆，但最後仍然被媽媽帶著一起跳下橋，不幸喪命。

32歲的媽媽克魯茲（Jessy Cruz）住在哥倫比亞托利馬省（Tolima），她因為欠下巨額債務，被債主找上門，走投無路，而且因為欠下太多債，沒錢繳房租，他們母子沒有房子可以居住，平常像遊民一樣住在街頭。萬念俱灰的克魯茲就帶著10歲兒子薩巴魯斯（May Ceballos）到當地的一座100公尺高的橋上，打算一起尋短。

當局出動了警察、心理醫師和消防隊員，在橋邊苦勸，希望這位媽媽回心轉意，雙方僵持了大約1小時，於此同時，在媽媽懷裡的薩巴魯斯也苦苦哀求「不要跳」，手還緊緊抓著欄杆，但最後克魯茲還是選擇跳下了橋，結束自己和10歲孩子的生命。

一名在場的消防員提到，大家都一直視著要說服克魯茲，「遺憾的是，她最後仍然做出這個致命的決定」。從現場的照片中可以看到，一名消防員由於無法成功挽救母子性命，當場崩潰痛哭。當局目前正持續調查這起案件，並查自殺及謀殺案的方向偵辦。

克魯茲時常在臉書上貼出與兒子的合照，最後一則PO文是去年8月，當時她寫下心情是「感覺很棒」。

▼消防隊員苦勸失敗。（圖／翻攝自YouTube／World News）

▲▼哥倫比亞媽媽帶著小孩自殺。（圖／翻攝自YouTube／World News）

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關鍵字：跳橋,自殺

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