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有錢改裝借錢卻還不了　男在愛車直播燒炭警救援

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▲▼男子有錢改裝車借錢卻沒辦法還，在車上直播燒炭輕生。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲車上直播燒炭輕生男子被拉出後，精神恍惚蹲在愛車旁。（圖／記者李忠憲翻攝）

記者李忠憲／台中報導

楊姓男子入不敷出，向銀行借50萬還不出錢，疑因經濟壓力，竟在自己的改裝車上直播，揚言吃安眠藥燒炭自殺。友人看到立刻通報警方，從手機定位順利找到該車，並將已陷入恍惚的他拉出送醫。警方除結束這場直播輕聲鬧劇外，也聯繫家人將他帶回，並呼籲民眾生命可貴，自殺不能解決問題。

第五警分局四平派出所員警5月31日深夜接獲報案稱，他的朋友28歲楊姓男子在自己的改裝車上透過網路直播，哭訴自己打零工，一天才賺1000多，錢花不夠，跟銀行借50萬卻還不出來，人生苦短，揚言要吃安眠藥燒炭自殺。

▲▼男子有錢改裝車借錢卻沒辦法還，在車上直播燒炭輕生。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲▼警方透過定位找到直播輕生男子，並將木炭撲滅。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲▼男子有錢改裝車借錢卻沒辦法還，在車上直播燒炭輕生。（圖／記者李忠憲翻攝）

警方經緊急將楊男的手機定位，發現該車在北屯區庄美、榮德街口，立刻到場搜尋，果然發現該輛改裝車。由於散發濃煙，員警認為情況緊急，立刻上前查看，並將坐在車內，已精神恍惚的楊男帶出車外，同時將車內木炭取出撲滅。員警除安撫楊男情緒，並詢問是否有身體不適之處，同時也聯繫親友到場與協助就醫，阻止憾事發生。

警方表示，民眾遇到人生低潮或瓶頸時，可透過社會協助予以撥打衛生福利部免付費安心專線0800-788-995、生命線1995、張老師1980等心理諮詢電話尋求協助及專業心理諮商共尋解決之道，有效地利用身邊資源，協助自己及親友安渡難關。

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關鍵字：自殺,燒炭,第五分局,北屯,台中,直播

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