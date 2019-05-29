長髮女頂樓徘徊　男友提「養貓」她激動要跳...警一把拉住

▲林女因感情溝通不良再加上近日情緒不穩，才有輕生念頭，所幸信義勇警及時搶救。（圖／記者孫于珊翻攝）

記者孫于珊／台北報導

台北市信義分局吳興街派出所26日下午5時許接獲通報，轄區內一名女子企圖持刀自傷，巡邏警員便火速前往現場，發現一名長直髮約24歲林姓女子情緒不穩，甚至一度因為「養貓」問題激動到要跳樓，所幸員警即時救助，悲劇才沒發生。

警員陳旭銘、潘葆宸、李博涵等3人到場時，發現林女正徘徊於6樓住家頂樓女兒牆旁，警方不敢輕舉妄動，深怕刺激到她，於是協同消防人員耐心地安撫她的情緒，並觀察到林女身上未有流血傷口，也沒有任何刀械。

但林女的難過情緒仍揮之不去，且反而更激動地用右手拳頭捶打牆面，造成手部挫傷流血，還與現場的張姓男友因「養貓不和」問題大吵到情緒失控，想衝向女兒牆跳樓，所幸在旁警員陳旭銘反應機靈，快速向前一把抓住林女手部，將她拉到安全地方，一場驚魂記終於平安落幕。

警方經與林女男友側面瞭解，得知林女是因感情溝通不良，再加上近日情緒不穩，才會有持刀自傷的衝動。由於林女手部受傷，員警也協助救護人員將她送醫治療。

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