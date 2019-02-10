把握發財機會！老師每年買這款「挑選有撇步」　連假尾聲爽中100萬

▲連假最後一天，仍有許多獎項還未刮出。（圖／記者李毓康攝）

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春節連假最後一天，仍然有許多大獎在等著幸運的民眾，把握最後成為百萬富翁的機會。新北市鶯歌就有一名補習班老師，每年過年必買2000元的刮刮樂，年初二的時候買了2張回家，結果一直忘記要刮，沒想到刮開後中了百萬大獎，他打算之後開一間屬於自己的補習班。

這張幸運的刮刮樂出自鶯歌「富豐彩券行」，老闆提到，中獎的是一位住在附近補習班老師，這位老師每年過年固定會買2000元的刮刮樂，因為覺得這樣投資報酬率最高。而且這名老師購買的習慣跟別人不一樣，不會集中買同一本，反而會分散在不同日子、分別買個一兩張。

今年初二的時候，補習班老師買了兩張「2000萬超級紅包」回家，但是也沒有立刻刮開，過了幾天才想到這件事情，，沒想到刮開後就幸運中了百萬大獎！這位老師立刻開心地跟彩卷行老闆分享這個喜悅，她表示，領到錢之後要先帶媽媽出國玩，剩下的要先存起來，計畫將來要開一家自己的補習班。



台彩今年推出的刮刮樂「2,000萬超級紅包」獎項豐富，共有3個2000萬、5個200萬加上賓士車、以及300個100萬，統計到2/9為止已刮出1個2,000萬頭獎、2個200萬加賓士車、61個100萬，仍有許多大獎等著幸運兒領取。



▼「2000萬超級紅包」還有兩個2000萬等人領。