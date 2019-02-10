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企業大老展望兩岸／賴正鎰：面對九二共識　雙方才有得談

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▲▼商業總會理事長賴正鎰。（圖／記者陳政錄攝）

▲商業總會理事長賴正鎰。（圖／記者陳政錄攝）

記者陳政錄／台北報導

今年以來「九二共識」爭議延燒，朝野、兩岸執政當局均有不同主張，面對僵局，商業總會理事長在接受《ETtoday新聞雲》專訪時認為，蔡政府不應全盤反對或否定九二共識，否則雙方根本「沒得談」，建議應盡快面對問題，做更清楚的闡述，因為至少「藍營和多數商界人士都是支持九二共識的」。

賴正鎰表示，兩岸官方若要繼續正常交流，大陸方面講得很清楚，就是要在九二共識的前提下進行，且國台辦也已經表明，九二共識不等於「一國兩制」，在此之下，建議政府包括蔡總統，仍應回到這個議題上，與陸方「好好談一談」，否則許多交流都很難進行。

▲▼六合夜市,六合國際觀光夜市,高雄市,觀光夜市,遊客,陸客,人潮,錢潮,經濟,攤販,攤商。（圖／記者季相儒攝）

▲高雄六合夜市是許多陸客來台時的必訪景點之一。（圖／記者季相儒攝）

賴正鎰舉例，譬如過去兩岸金融三會，目前已經停擺，好在原先兩岸城市與城市之間的交流，如今隨多數縣市由藍營執政，有望恢復或持續。

他也強調，兩岸地區之間的對口交流機制以及民間經貿交流本就一直存在，沒有停止，但會受到執政方的色彩影響；同時商界也一再呼籲，《兩岸協議監督條例》能盡速通過，否則一定會慢慢影響兩岸的經貿往來。

賴正鎰說，中美貿易爭端的後果逐漸顯現後，也會影響兩岸貿易關係，同時在未加入今年已生效的CPTPP前，以及服貿尚未通過下，將對台灣的外銷帶來嚴峻的考驗，因此更應增進兩岸關係發展，促進經貿往來。

賴正鎰提到，企業界在今年赴陸交流時，也會對陸方提出希望增加觀光客來台、增加投資、擴大交流等主張，觀察國台辦表示，「已經有大陸旅遊業者組團赴高雄旅遊了」，盼一切能往好的方向發展。

▼陸客參觀購買伴手禮。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

陸客參觀維格餅家，搶拍張志軍，試吃鳳梨酥。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

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關鍵字：兩岸,九二共識,商業總會,賴正鎰,國台辦

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