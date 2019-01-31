吳釗燮推特嗆國台辦是「瘋子」　陸委會：存好心說好話

▲外交部長吳釗燮在推特上開嗆。（圖／記者翁嫆琄攝）

記者蔡浩祥／台北報導

外交部長吳釗燮今在推特以「JW」署名發文，痛批國台辦是一群瘋子（GTB lunatics），回應日前總統蔡英文勞軍，國台辦以「大力水手」當網紅、「扮花旦」等批評。為此，陸委會副主委邱垂正表示，自己擔任發言人工作，一向「存好心、說好話、做好事」，續批國台辦以戲謔言詞謾罵，非常不得體。

吳釗燮推文指出，台灣是捍衛自由與民主生活方式的前線國家，台灣會持續對抗國家層級的干預、滲透、假資訊、軍隊威脅、國際攻擊、「五毛黨」與「國台辦的瘋子們」。

不過，吳釗燮在推特發文批評陸方，已不是第一次，日前台灣麥當勞廣告因「台灣」二字惹議，引起大陸網友撻伐，吳當時就在推特發文批評：「現在連漢堡都要遵守『一中原則』嗎？這是在開玩笑吧？」

▲陸委會副主委兼發言人邱垂正。（圖／記者蔡浩祥攝）

兩岸近來言詞交鋒不斷，邱垂正坦言，自己長期擔任發言人工作，為兩岸事務，一向「存好心、說好話、做好事」。

他表示，總統身為國家元首，肩負捍衛國家主權，守護民主自由的責任，到各地視察、鼓舞三軍將士，這是職責所在，台灣是一個自由民主社會，政府運用社群媒體等多元管道與民眾溝通，是減少政策與民意落差的常態性做法。

邱垂正認為，我們對於國台辦經常以戲謔、粗暴字眼來謾罵，毫無大國風範，非常不得體。他期許，兩岸能在過完農曆春節後，能相向而行。