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豬瘟疫情一直「公開透明」…國台辦批民進黨操弄！陸委會3點反擊

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▲▼非洲豬瘟，豬，養殖場。（圖／路透社）

▲大陸非洲豬瘟疫情延燒，旅客若攜帶肉品入台將面臨重罰、甚至遣返處分。（圖／路透社）

大陸中心／綜合報導

非洲豬瘟疫情延燒，大陸國台辦發言人馬曉光3日表示，自去年8月發現豬瘟疫情以來，相關部門皆高度重視，並展開嚴格疫情控管，始終秉持「及時、公開、透明」原則進行疫情發布，2019年新發疫情更已降至5例，痛批「民進黨當局
為了破壞兩岸關係，藉非洲豬瘟疫情防控事作政治文章」、「編織謊言、無理取鬧！」對此，陸委會3日晚間提出3點聲明嚴正抗議，反控國台辦「完全顛倒是非黑白」。

▲大陸國台辦發言人馬曉光。（圖／CFP）

▲馬曉光認為非洲豬瘟疫情全是民進黨在操弄政治文章。（圖／CFP）

陸委會聲明全文：

關於國臺辦發言人馬曉光指控我政府藉非洲豬瘟疫情防控作政治文章事，完全顛倒是非黑白，大陸委員會嚴正抗議，並作三點說明：

一、 我方一向主張防疫問題涉及民生福祉，不應政治化。兩岸往來密切，政府希望中國大陸及臺灣都不要發生非洲豬瘟疫情，為防止疫情擴散，我方多次提出希望雙方相互通報，共同防疫，並表達願意派遣專家赴中國大陸交流。惟陸方因政治因素，不願回應我方，致我方不得不採取加重罰則，甚至禁止入境的措施，是陸方的漠視及不作為，破壞兩岸同胞情感及兩岸關係。

二、 非洲豬瘟在中國大陸擴散，引起國際組織及亞洲各國關切是事實，防疫需要週邊各方的政府共同配合及努力是常識。民眾的眼睛是雪亮的，誰在說謊，自有公評。此外，依據兩岸農產品檢疫檢驗合作協議，雙方同意及時通報進出口農產品重大議題及安全衛生事件訊息。旅客攜帶及商品郵寄均以進口論，且非洲豬瘟是重大安全衛生事件，我方認為訊息通報，完全符合協議的規範，沒有無理取鬧，奉勸陸方正視問題，不要顛倒黑白。

三、 針對國臺辦表示，願意繼續採取有效措施，加強對貿易口岸、電商平臺及相關物流渠道監管，對往來臺灣的旅客進行宣導及提示，嚴防豬肉製品流入臺灣，陸委會予以肯定並表示歡迎，希望陸方可以落實執行，不要讓來臺陸客因不知中國大陸非洲豬瘟疫蔓延，及不諳我方規定而受罰，既有助於維護兩岸人民利益，又可避免兩岸不必要的衝突。為讓防疫達到最好的效果，我方也持續願意促成兩岸專家交流，並期待陸方正面回應。

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關鍵字：非洲豬瘟,國台辦,陸委會,民進黨,疫情,馬曉光

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