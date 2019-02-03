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非洲豬瘟疫情「及時透明公開」　國台辦：民進黨藉機生事！

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▲非洲豬瘟示意圖。（圖／路透社）

▲非洲豬瘟示意圖。（圖／路透社）

大陸中心／綜合報導

非洲豬瘟在大陸延燒。大陸國台辦發言人馬曉光3日表示，從去年8月發現非洲豬瘟疫情以來，相關部門和地方皆高度重視，並嚴格展開疫情控管，目前25個發現疫情的省分中，23個省份、92個疫區已按規定解除封鎖，2019年新發疫情降至5例。他也批評民進黨當局「藉機生事」。

馬曉光也表示，大陸始終以「及時、公開、透明」原則進行疫情發布，農業農村部官網皆有持續更新，並透過世界動物衛生組織向各方公布。台灣方面包含農村發展基金會完全可以通過這些管道獲得疫情防控消息。

「民進黨當局藉非洲豬瘟疫情防控事作政治文章」，馬曉光也說，為了破壞兩岸同胞感情和兩岸關係目的，無視基本事實和專業常識，甚至編織謊言、無理取鬧，民進黨「完全是藉機生事，相信廣大同胞對這一點看得非常清楚」。

▲大陸國台辦發言人馬曉光。（圖／CFP）

▲大陸國台辦發言人馬曉光。（圖／CFP）

最後馬曉光也指出，大陸將繼續採取有效措施，加強對貿易口岸、電商平台及相關物流渠道加強監管，對往來台灣旅客進行宣導和提示，嚴防豬肉製品流入台灣。台灣聲豬養殖戶需要了解最新情況，都可瀏覽大陸農業農村部官網。

農委會日前表示，非洲豬瘟疫情爆發以來，我方已和大陸聯繫過5次，卻得不到任何回應。疫情發生近半年，大陸「海峽兩岸農業交流協會」2日上午首度傳真給我方的農村發展基金會，並說明當前大陸的疫情現況，農村發展基金會也已傳真函轉農委會。

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關鍵字：國台辦,馬曉光,非洲豬瘟,農業部

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