超市「隱藏版」好物人氣TOP 5！這款咖啡濾紙年賣破10萬包

▲全聯獨家販售日本進口的「生活良好」系列商品。（圖／資料照）

記者曾婉婷／綜合報導

超市龍頭全聯自2012年即加入「全日本超級市場協會」（All Japan Supermarket Association），成為AJS第一家海外會員，同時也獨家引進旗下自有品牌「生活良好」系列商品。而該系列商品也吸引不少年輕消費者喜愛，其中「無漂白咖啡濾紙」更是年銷量破10萬包的明星商品。

目前全聯每家分店都有販售「生活良好」系列商品，品項數約有33項，包含39元的休閒食品以及生活用品等，其中有三家分店還有陳列專區，引進的品項較齊全，分別為天母天玉店、松山民有店、信義莊敬店等。

全聯指出，生活良好系列商品業績約較引進之初成長三成，而2017年的銷售業績則約1.4億元，並帶動年輕消費客群成長一至二成。其中，人氣商品TOP 5分別為，深焙芝麻醬、無漂白咖啡濾紙、動物餅乾、海鮮豆果子、信州蕎麥麵。而奪下第二名的咖啡濾紙去年銷量更成長超過20%。

全聯表示，日本「生活良好」系列商品眾多，為精選出最適合台灣民眾口味的商品，除了持續觀察日本每月銷售狀況外，也在公司組成試吃大隊評選，後續將引進去年度新開發品項，如冷壓特級初榨橄欖油、攜帶式口罩系列等。另生活用品包含牙刷、洗碗用海綿等，也都是下波選品方向。

而美廉社也有販售不少默默熱銷的自有品牌隱藏版好物，像是VV帶殼花生一年還可賣出20萬包，並於去年底再推出五香、蒜味等4款新口味，以方便實用的去殼小包裝為主，短短幾個月就賣出近6萬包的好成績。另外，VV非基改沙茶豆干也很受歡迎，自去年底上架就賣出2萬包。

美廉社指出，自有品牌的火鍋肉片、美式雞塊、非基改嫩豆腐，同樣很受到消費者喜愛。其中，火鍋肉片甫推出不到一個月即熱賣萬盒，並隨著氣溫降低更是熱銷，一年賣出近20萬盒的好成績，尤其紐西蘭牛肉最受顧客喜愛，奪下第一寶座。

另外，頂好超市最熱銷的前五名自有品牌商品分別為，岡山羊肉爐、紅燒牛腩、黑糖沙琪瑪、螺旋藻青蔥餅，以及較少人知道的隱藏版好物手工鍋燒雞絲麵。

頂好表示，自有品牌火鍋湯底及料理包以口味豐富聞名，長居自有品牌熱銷排行，占自有品牌銷售量近三成。其中，較少消費者知道的隱藏版好物手工鍋燒雞絲麵，則是受到婆婆媽媽喜愛，適合作為宵夜享用。