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老婆笑他笨「車怎麼停這樣」！老司機秒暴動　狂讚車主專業：聰明人都會

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▲▼ 。（圖／翻攝自爆廢公社）

▲原PO停車的方式被老婆笑笨。（圖／翻攝自爆廢公社）

網搜小組／綜合報導

許多人停車的時候，都乖乖地把車停在車格中央。一名男網友帶老婆去大賣場，將愛車停得相當靠近其中一邊車格線，留了三分之一的空間，女方便說「你怎麼這樣笨，車子怎麼停成這樣」。網友看到照片後，直呼是原PO老婆傻，「愛車人士都這樣」、「會停車的老司機才懂」、「駕駛厲害，有做到防衛駕駛」。

一名男網友在臉書《爆廢公社》貼出照片，並打卡在台南仁德一間大賣場，只見原PO停車時，右輪幾乎快壓在右邊格線上，副駕駛座的人一打開車門，就完全超出線外；而駕駛座車門距離隔壁車還有約3分之2個車格寬。原PO文中表示，「老婆說你怎麼這樣笨，車子怎麼停成這樣」，他則回「停這樣的人，才是聰明的人」，但因為老婆不信，只好PO文請大家評評理。

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▲▼ 。（圖／翻攝自爆廢公社）

▲老司機狂讚這樣停才專業。（圖／翻攝自爆廢公社）

看到照片後，其他人紛紛留言「這樣停才是對的，聰明人的停法」、「專業，這樣才不會被別人開門打到」、「過年肯定要這樣停…寶好多」、「這是1A2B等級以上車種的標準停法！這叫偏移法，還有深插法、斜入法」、「左右有車停中間，左右有空間停靠邊，會停車的老司機才懂」。

有網友則是分享慘痛經驗「自從有次我神準預測停危險車位（左Vios右Altis）後，老婆就懂了。別說了～我去烤漆了」、「我也都是盡量找這種車位停這鳥樣，不然不長眼的太多了，自己想換車還要拉人一起死，被旁車用車門K過n次，怕了」、「出門在外停車只找柱子邊及邊邊車位的停，且一定得緊靠柱柱及邊邊停。因為曾經看到三寶人從三寶車下車，開門直撞旁車還裝若無其事走人。」

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關鍵字：停車,車格.爆廢公社,賣場

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