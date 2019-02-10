逛街遇「曬黑版安娜貝爾」　他嚇壞：有心願未完成？

▲網友被這個嬰兒娃娃嚇歪了。（圖／翻攝自爆怨公社）

生活中心／綜合報導

一名網友在臉書《爆怨公社》表示，到嬰幼兒用品店想幫女兒找點東西，結果一進門就看到大驚嚇，一個「小麥肌」的嬰兒正好盯著他看。照片曝光後引發網友討論，「這應該是圓寂後的金身」、「我死的好冤啊～」、「是進了鬼屋嗎？」

原PO表示，「一進門就這麼驚悚好嗎？？？你給叔叔說說妳有什麼未完的心願」，並附上一張圖片，圖片中娃娃坐在安全座椅上，有相似巧克力的膚色，眼睛則是紅色，因為披著斗篷，看起來像四肢不全只有雙腿，整體樣子讓人看了會覺得有些毛毛的。

▲這個嬰兒娃娃過去有不同的造型。（圖／翻攝自爆怨公社）

網友看完照片笑說，「這應該是圓寂後的金身，別擔心（眼睛），那個只是瞳孔放大片」、「看他的眼睛有點像水行俠」、「這是曬黑的安娜貝爾吧」、「我去百貨公司也有被嚇到」、「他在說帶我回家」、「書屬，我的手呢？我找不到我的手」。

也有人歪樓說，「那件斗篷好看，哪裡買啊」、「這台台灣代理超貴...」、「這樣我不敢買這個了」、「這台汽座超讚」，還有網友表示，才剛看完伊藤潤二的「富江精選集」，真的被這張照片嚇到，「看起來怨念很深」。

▲網友很有創意，還幫忙設計台詞。（圖／翻攝自爆怨公社）