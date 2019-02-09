逛逢甲夜市「秒化身沙丁魚群」！他擠進人潮狂嘆：快跟高雄一樣…

▲過年期間，逢甲商圈的人潮真的hen狂。（圖／翻攝自爆怨公社）

網搜小組／綜合報導

過年期間許多人都安排出去玩，各縣市的人氣景點都湧入人潮。一名網友日前到台中逢甲夜市，誇張的人潮讓他直呼「快跟高雄一樣了」，只見網友PO出的照片中，整條夜市擠滿人，完全看不到縫隙，每個人都是貼著別人的肩膀或背在走路。其他人也看傻，「人進去出不來」、「這是跨年活動散場的規格吧！」

一名男網友8日晚間在臉書《爆怨公社》貼出好幾張照片，文中直呼「逢甲快跟高雄一樣了…貨出去錢進來」。看到人潮的照片後，其他人紛紛留言「從我懂事逢甲過年就是這樣了」、「這樣到底是逛夜市，還是被夜市逛啊」、「真的很佩服你都往人潮的地方走」、「看到這人群，我還寧願去吃路邊攤」、「很多人進去了錢掏不出來」。

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▲天啊！這擠進去了還能出來嗎？（圖／翻攝自爆怨公社）

也去逛逢甲的網友則說「兩個小時前，我才從那邊逛完回來，還好不是挑這時間點去，不然可能會被擠成人肉餅了吧」、「昨晚見識到了」、「還好我們五點去逛六點多立馬閃人，東西買好回民宿吃！要不然現在就變沙丁魚了」、「只有在花園和逢甲夜市我是被人潮推著逛的」、「昨天去人擠到根本走不動，想去和攤販買東西根本就買不到，因為根本走不過去」。

還有人點名其他夜市的狀況，「羅東夜市也差不多」、「我騎車經過羅東夜市，馬上決定還是買便利商店回家就好」、「昨晚的高雄瑞豐也是如此，看到就不想進去了」、「廟東夜市，入口外面的人等了15分鐘還是沒擠進來」、「花園夜市也是一樣，連要進去都進不去」、「看到照片還以為是花蓮東大門夜市，都一樣人擠人」。

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