使用者付費！加油站廁所「掛小鐵罐收10元」　她PO爆怨…網嗆：不然妳掃

▲加油站廁所門口貼「使用者付費」紙條。（圖／翻攝自爆怨公社）

網搜小組／綜合報導

過年連假許多民眾都會出門走春，但有時候路上一塞就是1、2個小時起跳，讓不少人一下交流道就趕快找加油站。一名女網友表示，她帶小孩去加油站上廁所，在門口看到一張「使用者付費」的紙條，忍不住拍下照片PO上網，並好奇問「這是加油站收去還是員工自己收去…？」話題意外吸引其他網友熱論。

「在高速公路上塞了1個多小時，小朋友喊想尿尿、老公開到腳快抽筋」，一名女網友在臉書《爆怨公社》表示，一家人就就下交流道找加油站，結果在加油站廁所門口看到一張紙，讓她忍不住拍下並上傳臉書。

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▲原PO拍下照片PO上網。（圖／翻攝自爆怨公社）

仔細看看照片，白色的紙張上印有「使用者付費」、「非加油客戶每次請付10元，謝謝！」下面則綁著一個小鐵盒，讓要上廁所的人投硬幣進去。不過基本上，一般加油站不太會這樣收費，原PO就忍不住問「是加油站收去還是員工自己收去？」

看到貼文後，網友一面倒直呼合理，「應該的吧，人家不用整理哦」、「給你用是給你方便不是應該，收錢也是剛好而已」、「合理，因為現在的人都很沒公德心」、「我覺得很急的時候50塊我都願意」、「使用者付費囉～不然準備保特瓶吧」、「知道加油員去清理廁所也很辛苦，所以，我不會計較，要是覺得不合理那就找公園的公廁，那就無需付錢」、「使用者付費很合理，不然上完廁所面紙和便便記得帶走」。

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