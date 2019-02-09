大陸最賺錢企業將赴港IPO　母公司利稅總額超5.1兆元

▲中國菸草總公司。（圖／CFP，下同）

大陸中心／綜合報導

中國菸草總公司全資子公司中菸國際旗下平台中菸國際（香港）有限公司，在香港交易所遞交了上市申請，擬募資1億至2億美元，中金和招商證券是本次IPO（首次公開募股）的聯席保薦人，但沒有披露擬發行股份數量及上市時間。

中國菸草與國家菸草專賣局合署辦公，對全國菸草行業進行集中統一管理，是名副其實的「資本航母」和「納稅大戶」。根據國家菸草專賣局公佈的數據顯示，中國菸草2017年利稅總額達到人民幣11145.1億元，是華為的15倍。此外，中國更有超過3億的吸菸人口是這家公司的忠實顧客。

事實上，中國菸草公司並不缺錢，而A股最賺錢的前四家企業，「工商銀行」、「建設銀行」、「農業銀行」、「中國銀行」這四大銀行加上「中國平安保險公司」，五大企業的總獲利還比不上中國菸草公司。

中菸國際（香港）成立於2004年，是中菸國際負責資本運作及國際業務拓展的指定境外平台。而中菸國際是中國菸草總公司的全資子公司，透過組織菸草產業的貿易及監管境外附屬公司的營運及中國菸草總公司的境外投資，承擔中國菸草總公司的管理及營運工作。

在資本市場上，中國菸草卻如同隱形人，中菸國際（香港）IPO案曝光後，引發市場關注。根據招股書，巨大的市場支撐菸草行業的巨額收入和利潤，但近期情況有所變化。2018年中菸國際（香港）前三季公司菸葉類產品進出口業務收入大幅下滑。